Massive Zweifel an Stundenaufzeichnung von Klinikleiterin am AKH Wien

Bis zu 17 Dienste pro Monat

Die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen laut Dienstvertrag maximal zehn Rufbereitschaften pro Monat leisten. Bei leitenden Ärztinnen und Ärzten gilt diese Begrenzung allerdings nicht, für sie sieht das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz Ausnahmen vor. Ein Blick in die Dienstpläne der vergangenen drei Jahre legt aber ein auffälliges Muster offen: zwölf, 13, 15, manchmal 17 Bereitschaftsdienste. Monat für Monat. Exemplarisch dafür steht der Oktober 2024. Am 30. September, an dem der Dienstplan für den Oktober bereits feststeht, war kein einziger Bereitschaftsdienst eingetragen. Drei Wochen später, am 21. Oktober, stehen vier Dienste im Plan. Fünf Tage danach sind es 13. Der Großteil davon wurde, wie im Fall vom 7. Juni 2024, nachträglich hinzugefügt.

Was an diesem Tag noch hinzukommt: Die Ärztin hatte für den Zeitraum vom 5. bis 7. Juni eine „wissenschaftliche Freistellung“ erhalten, um am 65. Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie (ÖGC) in Salzburg teilzunehmen. Allerdings soll sie laut eigenen Angaben nur am 5. Juni tatsächlich dort gewesen sein. Am nächsten Tag, dem 6. Juni, ließ sie sich gleich drei Bereitschaftsdienste eintragen – für die Zeit von Freitag, dem 7., bis Sonntag, dem 9. Juni. Am 10. Juni wurden diese Einträge aber wieder aus dem System gelöscht. Erst knapp einen Monat später, am 3. Juli, kurz vor der Gehaltsabrechnung, erscheinen die Dienste wieder im Dienstplan. Ein Vorgehen, das sowohl Fragen über die Abläufe an der Klinik als auch über die Kontrolle von Dienstplänen aufwirft. Sollte sich herausstellen, dass die Ärztin zu diesem Zeitpunkt gar nicht in Wien war, könnte das weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen.

„Eine zentrale Frage ist, ob diese Bereitschaftsdienste tatsächlich geleistet wurden, wenn sie erst im Nachhinein eingetragen worden sind“, sagt Susanne Auer-Mayer, Arbeits- und Sozialrechtsexpertin an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien. Denn ist eine Person als Bereitschaftsdienst eingetragen, aber de facto nicht erreichbar, handle es sich zunächst um ein „arbeitsrechtliches Problem innerhalb der Klinik“ – mit möglichen Konsequenzen für das Arbeitsverhältnis. Brisant wird es, so Auer-Mayer, wenn dieser Widerspruch haftungsrechtliche Relevanz bekommt. Zum Beispiel dann, wenn die Ärztin offiziell Bereitschaft hat, aber nicht erreichbar ist und es während dieser Zeit zu einem medizinischen Zwischenfall kommt. In solchen Fällen stellt sich die Frage, wer die Verantwortung trägt und ob auch eine Verletzung von Organisationspflichten vorliegt.