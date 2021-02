Vorstand Blümel: Wie finanzierten sich die ÖVP-nahen Vereine?

Was Straches Andeutung mit der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Blümel zu tun hat? Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vermutet, dass der damalige Novomatic-Chef Harald Neumann ÖVP-Vertreter um Hilfe bei einem "Problem in Italien" gebeten hat - im Gegenzug für eine "Spende". Hinweise auf eine offizielle Zuwendung der Novomatic an die ÖVP finden sich in den Rechenschaftsberichten der Partei keine. Auffällig war aber, dass Blümel seine Pressekonferenz am Donnerstag beendete, als eine Journalistin nachbohrte, ob Spenden an parteinahe Vereine geflossen sein könnten. Am Freitag legte er nach: Er könne auch Spenden an ÖVP-Vereine ausschließen.