Direktor Adi Solly vor einer Klasse
Direktor Adi Solly vor einer Klasse

Kopflose Schulen

Warum immer mehr Schulen vergeblich Direktoren suchen

Eine Schule zu leiten, galt lange als Krönung einer Lehrerlaufbahn. Heute suchen Schulen immer öfters vergeblich nach einer Leitung. Wo ist der Mangel am größten und warum ist der Prestige-Job nicht mehr attraktiv?
Von Clemens Neuhold und Maria Prchal
30.09.25

Im 16. Wiener Gemeindebezirk läuft ein einzigartiges Schulexperiment. Zwei Schulen wurden zusammengelegt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Volksschulen Odoakergasse und Julius-Meinl-Gasse.

Es sind zwei fast idente und durch einen Hof verbundene Gebäude, die früher Arbeiter der Kaffeerösterei beherbergten und 1913 in eine Schule umgewidmet wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden daraus zwei Schulen, eine für Buben und eine für Mädchen.

Nach dem Ende der Geschlechtertrennung verliefen die Grenzen entlang der Milieus. Hier die gutbürgerlichen Kinder (Julius-Meinl), dort die Arbeiterkinder (Odoaker). Hier vorwiegend Inländer, dort Ausländer. Hier Kinder mit gutem Deutsch auf Kurs ins Gymnasium, dort Migrantenkinder mit Sprachdefiziten und Exit Mittelschule.

Seit Beginn dieses Schuljahres gibt es nur noch eine Julius-Meinl-Gasse und einen Direktor. Adi Solly. Was wie ein geplantes Experiment für mehr soziale Durchmischung klingt, ist auch aus der Not geboren: der Not an Direktorinnen und Direktoren.

Seit 2008 war Solly Direktor der Odoakergasse, ab 2023 leitete er die Julius-Meinl-Schule provisorisch mit. Die Suche nach einer Leitung blieb erfolglos. Also wurden die beiden Schulgebäude, wie bereits vor 100 Jahren, wieder zu einer gemeinsamen Schule verschmolzen. Das spart nun einen Direktorenposten ein.

(profil.at, cneuhold)  |  Stand:
Clemens Neuhold

Seit 2015 Allrounder in der profil-Innenpolitik. Davor Wiener Zeitung, Migrantenmagazin biber, Kurier-Wirtschaft. Leidenschaftliches Interesse am Einwanderungsland Österreich.

Mehr von Clemens Neuhold
Maria Prchal

ist seit 2025 Redakteurin im Digitalteam. Sie ist seit über zehn Jahren im Journalismus engagiert und hat in verschiedenen Medien publiziert.

Mehr von Maria Prchal

