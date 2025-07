Was die EU mit Österreichs Bauern vorhat

Seit mehr als 30 Jahren wird kritisiert, dass diese Art der Flächen-Förderungen Landbesitz stark begünstigt. Im aktuellen Vorschlag will die EU-Kommission diese Zahlungen nun deckeln. Den Agrariern gefällt das nicht, aber es sei eine Frage der Zielsetzungen, so die Agrarökonomen Franz Sinabell vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und Klaus Salhofer, Professor an der Universität für Bodenkultur.

Was ändert sich konkret?

Im neuen Vorschlag zum EU-Budget sollen die Flächenzahlungen auf 100.000 Euro begrenzt werden, das heißt, ab einer Größe von 100 Hektar gibt es keine flächenbezogenen Subventionen mehr. In Österreich betrifft das weniger als fünf Prozent der Betriebe, es gibt kaum Betriebe in dieser Größenordnung, sind sich die beiden Ökonomen einig. Bei großen Betrieben gibt es Skaleneffekte, sie können billiger produzieren, da ist diese Kappung vertretbar, sagt Franz Sinabell vom Wifo.

Wer verliert am meisten?

Vor allem Länder, die stark von der sogenannten zweiten Säule leben – Agrarumweltprogramme, Ausgleichszahlungen, Invesitionsförderungen. In Österreich stammen 45 Prozent der Agrartransfers aus dieser Säule, EU-weit sind es nur 25 Prozent. „Der Vorschlag ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Agrarökonomen schon immer sagen, was gemacht werden sollte“, sagt Salhofer. Die Landwirtschaft soll in Zeiten von Klimawandel und Biodiversitätsverlust produktiver, aber gleichzeitig umweltschonender werden. Und dafür bräuchte es Salhofers Meinung nach Anreize für die Vermeidung von Emissionen, Investitionen in neue Technologien und Adaptierungen an den Klimawandel.

Sinabell sieht das anders, die Stoßrichtung stimme noch und er hält es für glaubwürdig, dass die EU in der Landwirtschaft beim Thema Umwelt dran bleibt. Mit den neuen Reformen würden Umweltleistungen explizit benannt und die Leistungen sollen ergebnisorientiert gestaltet werden. „Natürlich kommen da jetzt gewisse Änderungen für die Bauern, wenn es von der Maßnahmenorientierung in Richtung Zielorientierung geht.“

Was hat das mit der Ukraine zu tun?

Die Landwirtschaft ist der größte Budgetposten der EU und wurde bereits in ihrem Gründungsvertrag festgelegt. Mittlerweile haben sich die Ziele verschoben: Ursprünglich sollte die Versorgung der EU sichergestellt werden, die Märkte stabilisiert und für die „landwirtschaftliche Bevölkerung insbesondere durch Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens eine angemessene Lebenshaltung“ gewährleistet werden.

Europas Aufrüsten und die flaue Wirtschaft sind Herausforderungen, für die die EU Geld braucht und dafür sind die einzelnen Mitgliedsländer nicht bereit, mehr beizusteuern. „Das kann dann eigentlich nur durch Umverteilung passieren und die Ausgaben für die Landwirtschaft sind derzeit der größte Teil des EU-Budgets“, sagt Klaus Salhofer.