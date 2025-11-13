Wer ist Martha Schultz?

Am Mittwoch forderte die sogenannte Tiroler Adler Runde den sofortigen Rücktritt des wackelnden Wirtschaftskammerpräsidenten Harald Mahrer. Am Donnerstag machte dieser den Weg frei – die Nachfolgerin soll nun eine Tirolerin sein: Die Vize-WKO-Präsidentin Martha Schultz.

Sie stammt aus dem Wirtschaftsbund und führt, wie einige Mitglieder der Adlerrunde, selbst einen Seilbahnbetrieb, die Schultz Gruppe. Dieser ist der größte private Seilbahnbetrieb Österreichs.

Leitl-Protegé

Mahrers Vorgänger, Christoph Leitl (ÖVP), holte die Tirolerin 2010 in den Vorstand der Bundes-Wirtschaftskammer. Noch im selben Jahr wurde Schultz als Nachfolgerin der Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit gehandelt – sie wollte damals nach eigenen Angaben nicht nach Wien wechseln.

Als WKO-Vizepräsidentin machte sich Schultz vor allem für Tourismus und Skitourismus stark, aber auch den Ausbau der Kinderbetreuung unter dem damaligen Familienminister Reinhold Mitterlehner. In der Wirtschaftskammer trieb sie die Forderung nach dem Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz voran und setzte sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein.

Christoph Leitl trat 2018 als Präsident der Wirtschaftskammer Österreich zurück. Schultz wurde schon damals als mögliche Nachfolgerin gehandelt. „Sondieren heißt nicht präjudizieren“, sagte Leitl damals gegenüber der APA auf die Frage, ob Mahrer damit nur zweite Wahl gewesen sei. Schultz habe wegen Projekten ihres eigenen Unternehmens abgesagt.