Zitate der Woche: "Wie will man künftig die Schnitzel braten?"

"Ich nehme mit Stolz und Dankbarkeit die Wahl an." - Sozialismus nur beim Wahlergebnis: Karl Nehammer wird mit 100 Prozent Delegiertenzustimmung ÖVP-Obmann.

"So viele in so einem kleinen Raum heißt auch, so viele Viren, aber jetzt kümmert es uns nicht mehr - schön, dass ihr da seid!" - wieder ein Kanzler, der die Pandemie für beendet erklärt, diesmal Nehammer.