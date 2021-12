Zitate des Jahres - "Elli, es ist vorbei!"

"Du bist Familie." - Schmid im innersten Kreis, jedenfalls wenn es nach Noch-Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) geht.

"Du schuldest mir was :-)))" - Familiäres Gegengeschäft Schmid-Kurz? Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wittert etwas.

"Vergiss nicht - du hackelst in einem ÖVP Kabinett!! Du bist die Hure für dich reichen! (sic!)" - Schmid erklärt einem Kabinettsmitarbeiter, was Sache in der Volkspartei ist.

"Was, Chats? Wieso kommen die überhaupt an die Öffentlichkeit?" - ÖVP-Seilbahner Franz Hörl sieht die natürliche Ordnung der Dinge gestört.

"Es hat so viele Verfehlungen gegeben, dass ich glaube, dass es dort dringenden Änderungsbedarf gibt." - Kurz reagiert - und rückt der WKStA auf die Pelle.