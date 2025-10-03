Krankheit und Hunger

Es ist Samstag, 28. Juni 2014, in Hallein, als Susanne G., Marias Mutter, gerade eine Grillfeier vorbereitet. Maria G. stammt aus einer österreichischen Idylle: Unternehmerfamilie, Einfamilienhaussiedlung, gestutzte Hecken, Himbeersträucher, Hortensien, Apfelbäume, Alpenblick. Die Familienfeier lässt die jüngste von drei Töchtern an diesem Frühjahrswochenende sausen. Der Mutter erzählt die damalige Teenagerin, dass sie im 20 Kilometer entfernten Salzburg eine Freundin trifft. Tatsächlich hat Maria G. andere Pläne: Sie folgt dem Ruf eines Islamisten, mit dem sie zuvor per Skype nach der IS-Lesart der Scharia in einer Mehrehe vermählt wurde. Sie reist über die Türkei aus und schlüpft durch ein Loch im Grenzzaun ins benachbarte Syrien. Einen Tag nach ihrem Verschwinden aus Österreich ruft der damalige IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi in Syrien das IS-Kalifat aus. In den Jahren in Syrien erlebt Maria G. den Aufstieg und die Zerschlagung des Islamischen Staates am eigenen Leib.

Mit ihrem zweiten Mann, einem IS-Kämpfer, der nach seiner Verwundung als Koch arbeitet, bekommt sie zwei Söhne, mittlerweile sieben und neun Jahre alt. Ihre Wohnorte ändern sich mit dem Frontverlauf des IS, zuletzt ist sie in Deir ez-Zor, der letzten Bastion des IS. Nach dem Fall des IS kommt sie mit ihren Kindern in die kurdischen Internierungslager Al-Hol und Roj und ist dort insgesamt sechs Jahre lang. Die Lager sind Hochburgen des IS, in denen fanatisierte Islamistinnen weiterhin an den Ideen des Kalifats festhalten und junge Burschen vergewaltigen, um Nachwuchs für eine Auferstehung des Islamischen Staates zu zeugen. Im Gewirr der Internierungslager sind Maria und ihre Kinder zunächst nicht ausfindig zu machen. Erst mithilfe des Politologen Thomas Schmidinger, der gute Kontakte zu den Kurden pflegt, können ihre Eltern sie überhaupt finden.

Susanne und Markus G., die Eltern von Maria, dürfen ihre Tochter nur wenige Male für einige Stunden besuchen. Ansonsten halten sie – so gut es geht – telefonisch Kontakt. Maria berichtet immer wieder von Krankheit und Hunger, die sie und ihre Kinder plagen. Einmal meldete sie sich verzweifelt bei ihrer Mutter mit der Frage, ob sie wüsste, was die geschwollenen Arme und Beine bei ihren Kindern zu bedeuten hätten. Ihre Mutter googelte die Symptome: Es waren Anzeichen von Unterernährung.

Seit Jahren wollte Maria G. zurück nach Österreich und sich hier, wie an diesem Mittwoch, vor einem österreichischen Gericht für ihre Taten zu verantworten. Doch das Außenministerium weigert sich. Es stellte Pässe für die beiden Söhne bereit, Maria G. jedoch sollte nicht ausreisen dürfen. Jahrelang hielt das Außenministerium die Familie von Maria G. hin. Erst mehr als zehn Jahre später entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass Maria zurückzuholen ist.

Lange erlebt Maria G. die Republik als unnachgiebig und gnadenlos. An diesem Mittwoch jedoch bekommt sie die Gelegenheit, zu verstehen, was Rechtsstaatlichkeit bedeutet. Denn im Gegensatz zum IS-Staat unter der Scharia agiert der Rechtsstaat demokratischer Länder nicht nach dem Prinzip „Aug um Aug“ und „Zahn um Zahn“ und beruht auch nicht auf dem gönnerhaften Standpunkt „Gnade vor Recht“ – sondern auf Gnade und Fairness als Recht. Auch für jene, die ihn abgelehnt haben. Auch im Fall von Maria G.