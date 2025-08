Die Mama ist die Beste (René Benko Staffel 2, Folge 3)

Nicht zu fassen

Willkommen zurück im Skandal. Was nach der Signa-Pleite geschah (René Benko Staffel 2, Folge 1)

Willkommen zurück in der größten Pleite der Republik, die mittlerweile zu einem Wirtschaftskrimi ausgewachsen ist. René Benko ist in die U-Haft, eine erste Anklage liegt vor. Was man ihm vorwirft und wie es so weit kommen konnte.