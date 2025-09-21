Folge 26: Ist Intervallfasten wirklich sinnvoll?

Intervallfasten wird als wahre Wunderkur gepriesen, um Gewicht zu verlieren und sogar das Leben zu verlängern. Was ist dran an dem Versprechen? Weshalb die Evidenz erstaunlich dünn ist. Und warum immer Skepsis geboten ist, wenn große Behauptungen nur mit Tierstudien belegt sind.