© profil.at
Wissenschaftspodcast

Folge 26: Ist Intervallfasten wirklich sinnvoll?

Intervallfasten wird als wahre Wunderkur gepriesen, um Gewicht zu verlieren und sogar das Leben zu verlängern. Was ist dran an dem Versprechen? Weshalb die Evidenz erstaunlich dünn ist. Und warum immer Skepsis geboten ist, wenn große Behauptungen nur mit Tierstudien belegt sind.
Von Franziska Dzugan und Alwin Schönberger
21.09.25

Drucken

Schriftgröße

Recherche und Moderation: 

  • Angelika Hager und Alwin Schönberger
  • Produktion: Matthias Hofer / off-ton.de

Der profil-Wissenschaftspodcast bei Apple PodcastsSpotify und dem Podcatcher Ihrer Wahl.

Drucken

(profil.at)  |  Stand:
Franziska Dzugan

Franziska Dzugan

schreibt für das Wissenschaftsressort, ihre Schwerpunkte sind Klima, Medizin, Biodiversität, Bodenversiegelung und Crime.

Mehr von Franziska Dzugan
Alwin Schönberger

Alwin Schönberger

Ressortleitung Wissenschaft

Mehr von Alwin Schönberger

Die Redaktion empfiehlt