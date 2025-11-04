Welche Rolle spielte Nathalie Benko im Signa-Imperium?

Benko-Ermittlungen

N wie Nathalie: Welche Rolle sie im Signa-Imperium spielte

Society-Events, Charity, Millionen-Geschäfte und Luxus pur: Nathalie Benko stand mit ihrem Mann René jahrelang im Scheinwerferlicht. Nun müssen beide vor Gericht. Doch wie tickt die Frau des Signa-Gründers – und welche Rolle spielte sie im System Benko?