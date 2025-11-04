Welche Rolle spielte Nathalie Benko im Signa-Imperium?
Jahrelang standen René Benko und seine Ehefrau im Scheinwerferlicht. Bald müssen sich die beiden vor Gericht verantworten. Was beiden zur Last gelegt wird und welche Funktionen Nathalie Benko im Reich der Signa und der Familienstiftungen innehatte.
Von Marina Delcheva, Julian Kern und Stefan Melichar
2025-11-04
Marina Delcheva
leitet das Wirtschafts-Ressort. Davor war sie bei der "Wiener Zeitung".
Julian Kern
ist seit März 2024 im Online-Ressort bei profil und Teil des faktiv-Teams. War zuvor im Wirtschaftsressort der „Wiener Zeitung“.
Stefan Melichar
ist Chefreporter bei profil. Der Investigativ- und Wirtschaftsjournalist ist Mitglied beim International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 2022 wurde er mit dem Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis ausgezeichnet.