N wie Nathalie: Welche Rolle sie im Signa-Imperium spielte

Society-Events, Charity, Millionen-Geschäfte und Luxus pur: Nathalie Benko stand mit ihrem Mann René jahrelang im Scheinwerferlicht. Nun müssen beide vor Gericht. Doch wie tickt die Frau des Signa-Gründers – und welche Rolle spielte sie im System Benko?
Von Marina Delcheva, Stefan Melichar und Anna Thalhammer
31.10.25

In guten wie in schlechten Zeiten: Fast eineinhalb Jahrzehnte lang war Nathalie Benko im Blitzlichtgewitter der Öffentlichkeit nicht von der Seite ihres Ehemanns René wegzudenken. Ob beim Promi-Auflauf rund um das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel, bei Society-Events der Signa-Gruppe oder beim Adventpunsch von Sebastian Kurz – Nathalie war mittendrin statt nur dabei. René selbst schien eher im Business zu Hause zu sein als auf dem Seitenblicke-Parkett. Nathalie hingegen sorgte für den nötigen Glamour. Als Vorsitzende einer eigenen Charity-Stiftung wurde die Ehefrau des Immobilien-Tycoons außerdem zu so etwas wie dem sozialen Gesicht des milliardenschweren Signa-Imperiums. Man suchte die Kameras – und fand sie auch.

Doch jetzt ist René Benko genauso pleite wie die Signa-Gruppe. Und seine Ehefrau steht plötzlich aus ganz anderen Gründen im Fokus des öffentlichen Interesses. Nun geht es um die Frage, welche Rolle sie aus wirtschaftlicher Sicht im System Benko spielte – einem Konglomerat aus Privatstiftungen, Luxus-Immobilien und zahlreichen Firmen. Dieses ermöglichte es Benko und seiner Familie, auch nach der Signa-Pleite – immerhin die größte Insolvenz der österreichischen Wirtschaftsgeschichte – weiterhin wie Milliardäre zu leben. Und es geht auch um einen schweren strafrechtlichen Vorwurf: um die Frage, ob Nathalie Benko ihrem Ehemann dabei geholfen hat, Vermögenswerte vor Gläubigern zu verbergen. Diesbezüglich steht Nathalie bald gemeinsam mit René Benko vor Gericht.

Eines vorneweg: Alle haben sämtliche Vorwürfe immer bestritten. Doch wie tickt die Frau eigentlich, die nun auch in ganz anderer Art in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt? Was weiß man über sie? Und was tritt nun erst nach und nach zutage? profil hat sich auf Spurensuche begeben. Und tatsächlich war Nathalie schon vor ihrer Ehe mit René Benko kein ganz unbeschriebenes Blatt. Jedenfalls nicht in der Society-Presse und im britischen Boulevard.

(profil.at)
