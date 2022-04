Karibik-Millionen: Wie eine Russin die ehemalige Kärntner Hypo-Zentrale kaufte

Alle Betroffenen haben sämtliche Vorwürfe immer bestritten. In der Schweiz wurde – zumindest zum damaligen Zeitpunkt – gegen Bakulin und seine Kinder nicht ermittelt. Aus den im Rahmen der Anordnung beschlagnahmten Kontounterlagen erhofften sich die Behörden Informationen darüber, ob das Strafverfahren auch auf sie auszudehnen wäre – oder nicht.

Die Luxemburg-Connection

Der Kredit der Dirmel an Balyford ist nicht die einzige Verbindung zwischen Malygina und den Bakulin-Kindern. Malygina ist auch in Luxemburg als wirtschaftliche Eigentümerin einer Firma eingetragen. Diese Silky Management S.A. ging Beteiligungen an zwei Immobilienfirmen in Deutschland ein – an einer übernahm die Silky nicht ganz 95 Prozent der Anteile, an der zweiten die alleinige Eigentümerschaft. Gemäß jüngstem verfügbaren Jahresabschluss per Ende 2019, hatte die Luxemburger Mutterfirma ihren deutschen Töchtern bis dahin mehr als 40 Millionen Euro an Krediten zur Verfügung gestellt. Die Anteile an den Beteiligungen selbst standen mit weiteren knapp 36 Million Euro in der Büchern. Umgekehrt erfolgte die Finanzierung der Silky Management per Ende 2019 im Wesentlichen mittels Krediten dreier Offshore-Firmen: der erwähnten Balyford Investments Ltd., einer Burrard Holdings Limited und einer Oranmore Investments S.A. Diese drei Firmen stellten der Silky Management – die offiziell Malygina gehört – insgesamt mehr als 90 Millionen Euro zur Verfügung. In den Pandora Papers finden sich drei Firmen mit genau diesen Namen. Bei allen dreien waren – soweit ersichtlich – zu bestimmten Zeitpunkten die Bakulin-Kinder als wirtschaftliche Eigentümer beziehungsweise Begünstigte vermerkt.

Erwähnt sei, dass keine dieser drei Firmen in der Anordnung der Schweizer Bundesanwaltschaft aus 2018 genannt war. Dennoch: Woher stammt das Geld, das hier in Bausch und Bogen in mitteleuropäische Immobilieninvestments floss? Diesbezügliche Anfragen blieben bis Redaktionsschluss unbeantwortet.