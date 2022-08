Nicht alle Energieunternehmen jubeln über Rekordgewinne

Die jüngsten hervorragenden Geschäftsergebnisse haben die Diskussion nun weiter angeheizt. Finanzminister Magnus Brunner hat einer Übergewinnsteuer zwar schon öfter Absagen erteilt-etwa vor einer Woche in diesem Heft. Die Debatte hört trotzdem nicht auf. In Großbritannien, Italien, Spanien und Griechenland wurden solche Steuern bereits eingeführt. Bereits seit März empfiehlt die EU-Kommission, derartige Windfall-Profite abzuschöpfen und damit preissenkende Maßnahmen zu finanzieren. Insgesamt könnten in der EU heuer an die 200 Milliarden Euro an Übergewinnen im Bereich Kohle, Nuklearenergie, Wasserkraft und erneuerbare Energien anfallen, berechnete die internationale Energieagentur (IEA), als die Gaspreise noch um einiges niedriger waren. Vergangenen Donnerstag schloss sich UN-Generalsekretär Antonio Guterres diesem Appell an: Es sei unmoralisch, dass Öl- und Gasunternehmen von dieser Krise so profitieren.