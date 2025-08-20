Optimismus in rauen Zeiten: Was für die Wirtschaft besser wurde

Kleine Freuden des Lebens

„Ich glaube, es ist für jeden Menschen wichtig, dass er Dinge hat, die nichts mit dem Beruf zu tun haben und die einem richtig Freude machen. Das ist für mich zuallererst die Zeit mit meiner Familie, die ich mir bewusst nehme und sehr genieße! Ich bin begeisterter Großvater, und vor wenigen Jahren haben meine Frau und ich das Tanzen für uns entdeckt. Wir trainieren und üben regelmäßig. Tanzen ist für mich ein perfekter Ausgleich zum Arbeitsalltag – ein super Training für Körper und Geist, hier sind auch die Koordination und der Kopf gefordert.“ Franz Gasselsberger, Vorstandsvorsitzender Oberbank

