Wirtschaftskammer feiert mit Entenleber, Trüffel und Kalbsrückenfilet

Die Wirtschaftskammer hat derzeit einen Negativlauf: Die geplante Gehaltserhöhung von 4,2 Prozent für ihre Mitarbeitenden sorgte Anfang der Woche für Unverständnis bei Unternehmen. Der Vorwurf: Die Kammer, die durch Pflichtbeiträge finanziell gut ausgestattet ist, lässt inmitten einer Wirtschaftskrise jedes Gespür vermissen. Am Dienstag zog Wirtschafskammer-Präsident Harald Mahrer die Notbremse: Die Erhöhung solle nun doch nur 2,1 Prozent betragen.

Entenleber mit Orangen-Preiselbeer-Confit

Ob das Ruhe in die Kammer bringen wird? Wohl kaum. Den Eindruck fehlender Sensibilität haben auch Mitglieder der Fachgruppe Metalltechnik in der Wiener Wirtschaftskammer: Sie spielten profil die Einladung zur Weihnachtsfeier der Fachgruppe zu, die eindrücklich zeigt, dass Bescheidenheit derzeit nicht ganz oben auf der Agenda stehen dürfte. Ein Auszug aus dem Menü, das am 27. November im Ausbildungszentrum der Fachgruppe serviert werden soll: Mousse von der Entenleber mit Orangen-Preiselbeer-Confit, Alpenlachsfilet mit Safran-Risotto, Kalbsrückenfilet vom Kremstaler Milchkalb mit getrüffeltem Kartoffelgratin. Nur eine kleine Auswahl aus den drei Vorspeisen, drei Suppen, drei Hauptspeisen und verschiedenen Desserts. Durstig müssen die Gäste selbstverständlich auch nicht bleiben, bereits zum Eintreffen gibt es einen Sektempfang.

Sekt und Entenleber, während die Zahlen der Insolvenzen und der Arbeitslosen steigen. Der Schlossermeister Michael Bübl traute seinen Augen nicht, als die Einladung inklusive Menü bei ihm ins Haus flatterte. Pro Mitgliedsbetrieb dürfen zwei Personen zu der Fete kommen. Es sei eine „neuerliche Frechheit“ nach der „unbescheidenen Gehaltserhöhung.“ Was ihn stört: Zahlen würden diese Delikatessen die Mitglieder selbst mit ihrer Kammerumlage, viele davon Unternehmer, die gerade ohnehin mit der Wirtschaftslage zu kämpfen haben. Außerdem, als Tierschützer hinterfrage er auch, wie zeitgemäß Entenleber noch ist.