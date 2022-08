Abbrucharbeiten: Gemeinden und Unternehmen entsiegeln Flächen

Im Frühjahr 2021 startete in Tulln, was Expertinnen und Experten seit Jahren mantraartig einfordern, jedoch kaum noch für möglich gehalten hätten. Die Stadtregierung begann eine Neugestaltung des großen Platzes samt Bürgerbeteiligung und Volksbefragung. Das erklärte Ziel: so viel Beton loszuwerden, wie die Tullnerinnen und Tullner bereit waren, aufzugeben. Leicht war das nicht, sagt Bürgermeister Eisenschenk. Vor allem die Parkplätze wurden sowohl im Gemeinderat als auch außerhalb hitzig diskutiert. "Natürlich ist die Politik zögerlich, weil das Thema, auch in meiner Partei, der ÖVP, kontroversiell gesehen wurde. Es gab einige Vertreter, allerdings nicht innerhalb der Fraktion, die von der Idee, so viele Parkplätze zu opfern, in keinster Weise begeistert waren", so der Bürgermeister. Doch auch die hartnäckigsten Stellplatzverteidiger mussten am Ende zugeben, dass Tulln mit seinen vielen Parkhäusern kein Stellplatzengpass drohte.