COP30 in Belém: Waldschutz wirkt, Emissionen steigen dennoch

Während die Welt in Brasilien über Klimaziele verhandelt, deutet sich in China ein Wendepunkt an – ausgerechnet beim derzeit größten CO₂-Emittenten.

Die indigene Politikerin mit der Botschaft „Landrechte für Indigene sind eine Klimalösung“ im Gesicht bei der Klimakonferenz in Belém, Brasilien.

Die indigene Politikerin mit der Botschaft „Landrechte für Indigene sind eine Klimalösung“ im Gesicht bei der Klimakonferenz in Belém, Brasilien.

Celia Xakriaba hat sich ihre Botschaft an die Welt ins Gesicht gemalt. „Landrechte für Indigene sind eine Klimalösung“, hatte sie bei ihrem Auftritt bei der Klimakonferenz in der Amazonas-Stadt Belém quer über Nase und Wangen geschrieben. Die brasilianische Abgeordnete stammt aus dem Volk der Xakriaba, kämpft wie viele Indigene für den Erhalt des Regenwalds – und bekommt promt Rückendeckung aus der Wissenschaft. Umweltschutz wirkt Der Wald ist einer der wenigen Lichtblicke, die Klimaforscherin Julia Pongratz bei der Verkündung des weltweiten CO₂-Ausstoßes für 2025 vermelden kann. „Seit Präsident Lula da Silva 2023 das Amt übernommen hat, haben sich die Entwaldungsraten in Brasilien halbiert“, sagt Pongratz.

Egal ob die Politik Rodungsstopps ausruft, den Ausbau von Erneuerbaren forciert oder mehr Elektroautos auf die Straßen bringt: „Umweltpolitik greift, das sehen wir sofort in unseren Zahlen“, sagt die Forscherin. Sie gehört zu der internationalen Forschungsinitiative Global Carbon Project, die jährlich im November die globalen Emissionen berechnet. Was sich darin leider auch spiegelt: Die Umweltpolitik kommt trotzdem viel zu kurz.

© Global Carbon Budget, Infografik noa Bild anzeigen © Global Carbon Budget, Infografik noa

Wieder CO₂-Rekord Der Kohlendioxidausstoß bricht auch heuer wieder alle Rekorde und übertrifft mit 38,1 Gigatonnen das Vorjahr noch einmal um 1,1 Prozent. Der Verbrauch von Kohle, Öl und Gas ist trotz des weltweiten Ausbaus von Wind- und Sonnenenergie weiterhin enorm.

© Global Carbon Project, Infografik noa Bild anzeigen © Global Carbon Project, Infografik noa

China größter Emittent – und Hoffnungsträger Mit 12,3 Gigatonnen führt China auch heuer die Liste der größten Emittenten an, gefolgt von den USA mit fünf Gigatonnen, Indien mit 3,2 und der EU mit 2,4. Alle verzeichnen ein leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahr. Die gute Nachricht: „China hat heuer wahrscheinlich ein Plateau erreicht, eine Trendwende ist in Sicht“, sagt der österreichische Klimaforscher Gerhard Wotawa. Aktuell pumpt das Land zehn Mal mehr Geld in Erneuerbare als in fossile Energieträger.

© Global Carbon Project, Infografik noa Bild anzeigen © Global Carbon Project, Infografik noa

In Brasilien geht die 30. Klimakonferenz nächste Woche in die heiße Phase. Mit 56.000 Menschen sind so viele dabei wie noch nie zuvor – nur die USA unter Donald Trump hat bekanntlich keine Delegation geschickt. Immerhin reisten mehr als hundert Vertreterinnen und Vertreter von US-Bundesstaaten und -Gemeinden an, darunter einer von Trumps erbittertsten Gegenspielern: der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom. „Ein künftiger Präsident von den Demokraten“, also möglicherweise er selbst, würde dem Abkommen „ohne Zögern“ wieder beitreten, versprach Newsom.