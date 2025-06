Teenager-Blattkritik: „profil lesen = minus Aura?“

Was das profil ist, war mir schon klar. Das Format des Magazins kommt mir auch bekannt vor. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon einmal in der Hand gehalten habe.

Habt ihr in eurem Leben schon einmal ein profil in der Hand gehabt?

Wir haben auch die „Bezirkszeitungen“. Aber ich schaue mir das nicht so genau an.

Wir haben „Freizeit“ und den „Kurier“, glaube ich. Und meine Oma hat jede mögliche Klatschzeitung. Da ist dann immer Florian Silbereisen am Cover, das schaue ich mir dann gar nicht an

Die Inhalte im Internet werden meistens interessanter gestaltet. Wenn in einer Zeitung schon am Anfang nur über Politik berichtet wird, interessiert mich das nicht so sehr, dass ich es wirklich lese. Im Internet sind die Inhalte eher auf unsere Zielgruppe zugeschnitten.

Naturkatastrophen. Dazu würde ich mir vielleicht auch etwas in der Zeitung anschauen. Aber im Internet habe ich Videos dazu und in der Zeitung höchstens ein Bild. Und es ist meist nicht so interessant aufgemacht wie online.

Aurelia

Ich muss in der Früh immer 20 Minuten am Bahnhof warten. In der Unterstufe hatte ich noch eine Bildschirmsperre, also keinen Zugriff auf die sozialen Medien. Da habe ich immer die „Heute“ gelesen. Tatsächlich habe ich mir da fast immer nur die Unfälle angeschaut oder wenn es eine Bombendrohung an einer Schule gab oder so. Den Sportteil habe ich immer ausgelassen, Politik auch. Ich würde auch keine Zeitung in die Hand nehmen, weil es mir zu fad formuliert ist. Politik schaue ich mir auch auf den sozialen Medien nur an, wenn das Thema wirklich auf ein für mich verständliches Niveau heruntergebrochen wird.

Martina

Ich bin sehr an Politik interessiert, und Zeitungen fassen das gut zusammen. Aber die Zeitung musst du abonnieren oder am Bahnhof kaufen. So schaust du halt TikTok, und irgendwann bekommst du die Nachrichten eh mit.

Fühlt ihr euch über Social Media denn ausreichend informiert?

Anna

Ja. So ein Video ist meistens ohnehin ein bisschen länger. Und wenn du mehrere Videos zu einem Thema eingespielt kriegst, hast du auch verschiedene Perspektiven.

Aurelia

Was mich schon stört: Auf TikTok gibt es kaum seriöse Erwachsene, die sagen: So ist das wirklich.