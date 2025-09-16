Die Klimajobs von morgen

„Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen“, heißt es. Bei einem sind sich die Expert:innen aber ziemlich einig: Klimaschutz ist ein (emissionsfreier) Jobmotor. „Der grüne Wandel könnte bis 2030 eine bis zweieinhalb Millionen neue Jobs schaffen“, stellte die Europäische Kommission 2023 in ihrer Überprüfung zur Beschäftigung und sozialen Lage in Europa (ESDE) fest.

„Die Transformation bringt neue Berufsbilder hervor, verändert bestehende Funktionen und verlangt nach zusätzlichen Qualifikationen. Dieser Wandel ist nicht nur regulatorisch bedingt, sondern ebenso gesellschaftlich und wirtschaftlich notwendig“, kann auch Mirjam Ernst, Director der Nachhaltigkeitsberatung EY denkstatt, bestätigen. Die Folge: Spätestens bei der übernächsten Firmenweihnachtsfeier werden ESG Data Stewards (bauen verlässliche, prüfbare ESG-Datenpipelines und pflegen Reporting-Standards) und Circularity Systems Architects (planen Produkt- und Materialkreisläufe), Green Finance Product Developer (entwickeln nachhaltige Finanzprodukte) oder Carbon Removal Supply Manager (beschaffen, prüfen und bündeln CO₂-Zertifikate) mit am Tisch sitzen.

Nachhaltigkeits-Know-how ist in den kommenden Jahren aber nicht nur bei ausgewiesenen Expert:innen gefragt. „Unternehmen integrieren zunehmend Nachhaltigkeitsaufgaben in ihre bestehenden Strukturen – oft aus Kosten- oder generell aus Ressourcengründen. Insofern ist Nachhaltigkeit am Jobmarkt prägend, da viele Funktionen innerhalb von Unternehmen mit zusätzlichen Nachhaltigkeitskompetenzen ausgestatten sein müssen, wie Controlling und Rechnungswesen, Einkauf, HR, Compliance, Kommunikation & Marketing, Operations und so weiter“, so Mirjam Ernst.

Karriere mit grüner Lehre

Um am grünen Jobmarkt erfolgreich zu sein, wird es daher 2030 nicht unbedingt einen fancy Jobtitel auf der Visitenkarte brauchen. Das AMS klassifiziert 536 Berufe als Green Jobs – von der Fahrradmechatronikerin bis zum Werkstoffwissenschaftler, vom Dachdeckermeister bis zur CAM/CAD-Programmiererin. Doch Bewerber:innen sind rar. Eine jobsichere und finanziell lukrative Zukunft versprechen deshalb auch viele grüne Lehrberufe. Zum Beispiel jene, die am Klimaschutz-Ausbildungszentrum für Technische Berufe in Sigmundsherberg bei Horn unterrichtet werden. „Die jungen Erwachsenen, die zu uns kommen, wollen nicht nur einen spannenden Beruf lernen“, sagt Martin Svoboda, der Leiter des Ausbildungszentrums. „Sie sind auch viel sensibilisierter für gesellschaftliche Probleme als meine Generation. Diese jungen Leute wollen wirklich etwas für den Klimaschutz tun.“