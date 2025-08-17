Hat #MeToo die Welt zu einem besseren Ort gemacht?

Die Chronik der Ereignisse: Am 5. Oktober 2017 ging auf der Website der „New York Times“ das Resultat einer monatelangen Recherche der beiden Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey online: „Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades“. Wenig später folgte das Magazin „New Yorker“ mit einem Artikel ähnlichen Inhalts. Was viele seit Jahren wussten: Weinstein hatte Schauspielerinnen und Mitarbeiterinnen über Jahrzehnte hinweg sexuell belästigt, bedrängt und vergewaltigt.

Acht Jahre nach dem Beginn der #MeToo-Bewegung spricht man im Zuge des aktuellen globalen Rechtsrucks aber auch immer wieder von einem feministischen Backlash als gesellschaftspolitisch tiefgreifende Begleiterscheinung. Dennoch kann man getrost behaupten: Seit der Durchsetzung der Fristenlösung zu Abtreibungen gab es keine feministische Bewegung mit mehr Einfluss. Warum?

„Ich möchte gleich in aller Deutlichkeit starten: Ja, ich bin Feministin.“ Mit diesem Satz begann die designierte SPÖ-Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner ihre Ansprache am vergangenen Weltfrauentag und bezog sich damit polemisch auf ihre ÖVP-Amtsvorgängerin Susanne Raab, die sich, wie sie mehrfach betont hatte, nicht als Feministin fühlte. Eva Holzleitner will Hoffnung auf mehr Bewegung in der Verankerung von Frauenrechten machen. Unter anderem in Planung: das Versenden von „Dick Pics“ (Fotos von Penissen) unter Strafe zu stellen, die transparente Gehaltsoffenlegung, um gegen den Gender-Pay-Gap anzukämpfen, oder die Einführung von Fußfesseln für Gewalttäter. „Wir wollen eine Welt, in der es echte Gleichstellung gibt“, gibt sich Holzleitner kämpferisch.

Erstmals wurde damals offensichtlich, wie weit verbreitet sexuelle Belästigung gegenüber Frauen tatsächlich ist. Eine von drei Frauen soll Statistiken zufolge in ihrem Leben schon einmal sexuell belästigt worden sein. #MeToo machte die Gesichter sichtbar , die hinter den Statistiken stecken. Auf die Tweets folgten Konsequenzen.

Was oft jahrzehntelang vertuscht wurde, wurde 2017 fassbar: Nicht nur Hollywoodschauspielerinnen hatten Erfahrungen mit übergriffigen Männern, sondern zig Millionen Frauen. Die Debatte, die #MeToo ausgelöst hat, war gewaltig. Sie brachte prominente Täter ans Tageslicht, oft solche, deren sexistisches Unwesen über Jahrzehnte als offenes Geheimnis galt und dennoch toleriert worden war. In allen Branchen. Und mit den unterschiedlichsten Konsequenzen. Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon trat noch im November 2017 zurück. Der TV-Superstar Bill Cosby wurde 2018 als Sexualstraftäter zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt, ist aber wieder frei. Der Filmproduzent Harvey Weinstein, der zur Täter-Symbolfigur von #MeToo wurde und dessen Untaten Vergewaltigung, Nötigung und Freiheitsberaubung umfassen, sitzt zurzeit eine insgesamt 39-jährige Haftstrafe ab.

Am 15. Oktober schlug die Schauspielerin Alyssa Milano auf Twitter vor, sexuelle Übergriffe unter dem Hashtag #MeToo zu teilen. Die Antworten auf Milanos Posting waren oft erschütternd: „Ich war elf, er war 40. Sagt mir bitte, wie ich es gewollt haben soll.“ Oder: „Weil man mir dafür die Schuld gab und vorwarf, ein ,Party Girl‘ gewesen zu sein, fühlte ich mich selbst schlecht. Ich hätte nicht dort sein dürfen, ich hätte nicht ,böse‘ sein dürfen.“ Ursprünglich hatte die Frauenrechtsaktivistin Tarana Burke 2006 mit dem Kürzel MeToo (der Hashtag wurde erst 2007 erfunden) eine Kampagne ins Leben gerufen, die die Lohnschere zwischen den Geschlechtern zum Angriffspunkt hatte.

#MeToo Österreich Einen Monat, nachdem Milanos Tweet viral gegangen war, erreichte die #MeToo-Bewegung auch Österreich. Noch im Oktober 2017 wurde der damalige Chefredakteur der „Wiener Zeitung“, Reinhard Göweil, nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung seitens einer Journalistin von dieser Position abgesetzt. Im November 2017 wurde Peter Pilz – heute „ZackZack“-Herausgeber, früher grüner Nationalratsabgeordneter und Gründer der „Liste Pilz“ – von einer Ex-Mitarbeiterin wegen sexueller Belästigung in rund 40 dokumentierten Fällen beschuldigt. Eine weitere Frau berichtete von einem Vorfall 2013 beim Forum Alpbach. Die Vorwürfe wurden kurz nach der Nationalratswahl von „Presse“ und profil veröffentlicht, Pilz verzichtete aufgrund der Vorwürfe vorerst auf sein Mandat im Nationalrat. 2018 stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein, die Betroffenen erteilten keine weitere Zustimmung zu Ermittlungen (ist in regelmäßigen Abständen notwendig), und Pilz kehrte in den Nationalrat zurück. Der mediale Druck auf die Frauen war enorm.

2021 gab es den nächsten Austro-#MeToo-Skandal, diesmal um „oe24“-Chef Wolfgang Fellner. Fellner wurde von den vier Journalistinnen Raphaela Scharf, Anđela Alexa, Katia Wagner und Nora Kahn öffentlich beschuldigt, sie mutmaßlich körperlich und verbal sexuell belästigt zu haben. Scharf wurde, nachdem sie ihre Erfahrungen in der Redaktion gemeldet hatte, fristlos entlassen. Es folgte daraufhin ein jahrelanger Rechtsstreit, dem sich Alexa, Wagner und Kahn, ebenfalls Betroffene, anschlossen. „Ich wusste damals schon, dass es viele gibt und dass ich dazugehöre“, sagte Anđela Alexa im profil-Interview. Unter anderem klagte Fellner Scharf auf Unterlassung der Behauptung, dass Fellner Scharf sexuell belästigt hätte. Die Klage wurde 2021 abgewiesen, das Gericht hielt sowohl Fellner als auch Scharf für glaubwürdig. Dass Fellner Scharf oder die anderen mutmaßlich Betroffenen sexuell belästigt haben soll, konnte aus Mangel an Beweisen nicht nachgewiesen werden: „Bis heute gibt es gegen mich keine einzige gerichtliche Anzeige wegen sexueller Belästigung, geschweige denn eine gerichtliche Verurteilung. (…) Vielmehr gibt es eine nach internationalen Standards (…) durchgeführte Compliance-Untersuchung meines Unternehmens, in der eindeutig (…) festgestellt wurde, dass ich niemals eine sexuelle Belästigung und auch sonst kein Fehlverhalten in meiner Führungsposition begangen habe. Ich bin also zu 100 Prozent rehabilitiert“, schrieb Fellner auf profil-Anfrage. Dass es zu einer Verurteilung im Fall von sexueller Belästigung kommt, ist selten. Betroffene lassen Ermittlungen aus unterschiedlichen Gründen fallen oder können sie, wie im Fall von Scharf, wegen Mangel an Beweisen gerichtlich nicht ausreichend nachweisen. Es sind Fälle wie diese, bei denen mutmaßliche Täter keine Konsequenzen zu spüren bekommen. Immer wieder stellt sich im Zuge des Diskurses die gleiche Grundsatzfrage: Ist ein Missbrauch kein Missbrauch mehr, wenn er nicht gerichtlich anerkannt wird? Gerade öffentlich bekannte Fälle, in denen Vorwürfe gegenüber mutmaßlichen Tätern gerichtlich nicht standhalten, sorgten in den vergangenen Jahren dafür, dass viele die #MeToo-Bewegung als gescheitert wahrgenommen haben. In der Zwischenzeit sprechen Frauenhasser wie Andrew Tate in ihren misogynen Podcasts Millionen junge Männer an, Donald Trump wurde wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt und dennoch zum Präsidenten der USA gewählt, und Frauen, die öffentlich neue Vorwürfe äußern, bekommen oft massive Shitstorms ab.

Der neue Feminismus „Ich kann machen, was ich möchte, denn ich bin eine Frau“ – diese Zeile stammt aus dem Lied „Who’s that“ der Berliner Deutschrapperin Ikkimel. Ikkimel, bürgerlich Melina Gaby Strauß, ist derzeit so etwas wie der größte Star am Himmel der deutschsprachigen Musikbranche. Ihr im März dieses Jahres erschienenes Debütalbum „Fotze“ landete bereits kurz nach Veröffentlichung für zehn Wochen in den österreichischen Charts. Ikkimel ist vulgär. Das merkt man nicht nur am Namen ihres Albums, sondern auch an ihrer Sprache. Sie rappt offen über Sex, bezeichnet sich selbst als Schlampe, verpackt ihre obszönen Musiktexte allerdings in feministische Messages. „Wenn das euer Problem ist mit einer Frau, die sexuell offen ist, dann bin ich halt eine Fotze“, erklärte Ikkimel in einem Interview mit dem RBB. Der Rapperin geht es darum, diffamierende Begriffe für Frauen selbstbestimmt zurückzuerobern. Dass sich Männer durch ihre Art auf den Schlips getreten fühlen? „Wundert mich nicht, ist auch eine ziemlich schwache Personengruppe“, kontert sie.

