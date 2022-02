Postenschacher in Olympia? Göttliche Parteibuchwirtschaft!

Guten Morgen!

Jetzt sind die Olympischen Spiele von Peking also doch noch wohlbehalten zu Ende gegangen. Im Nachtprogramm wird endlich wieder Platz für „Die Nanny“ und die „Soko Linz“, die olympischen Granden können sich wieder in aller Ruhe auf ihr Spesenkonto betten und die kommenden Spiele in Paris ins Auge fassen, wo es sich, wie man so hört, ja ganz hervorragend Champagnisieren lässt. Was sie (die Granden) dabei besser nicht übersehen sollten, erklärt der langjährige Sportler-Berater und OlympiasiegerInnen-Betreuer Michael Holzer im aktuellen profil: