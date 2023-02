Geschlossene Eigentümerregister: Wie die EU in ein Transparenz-Desaster stolperte

In Lech am Arlberg steht das „Hotel Aurelio“ – fünf Sterne superior, gerade einmal zehn Zimmer im Haupthaus plus ein Chalet mit Wellnessbereich, Suiten und einem „Butler-Service“. Die Nobelherberge wurde jahrelang zum Besitz des besonders Österreich-affinen Oligarchen Oleg Deripaska gezählt. Wer ins heimische Firmenbuch blickt, wird dort jedoch kaum Anhaltspunkte finden. Seit 2007 ist eine zypriotische Firma namens „Dornton Limited“ als Alleingesellschafterin vermerkt. Dass sich Anfang 2022 weiter oben in der Eigentümerkaskade eine Veränderung ergeben hat, lässt sich daraus nicht ableiten. Sehr wohl auffindbar war der nunmehrige wirtschaftliche Eigentümer aber im WiEReG: Pavel Ezubov, russischer Staatsbürger und ein Cousin Deripaskas. Gegen Deripaska wurden bereits Anfang April 2022 EU-Sanktionen verhängt. Dank des Eigentümerwechsels war das Hotel Aurelio davon zunächst allerdings nicht betroffen. Ezubov wurde erst im Juli 2022 auf die Sanktionsliste gesetzt – mit Verweis auf seine Beziehung zu Deripaska und auf seine Rolle beim Hotel in Lech. Beides war zuvor medial diskutiert worden. Ezubovs Vermögen – darunter auch seine Beteiligung am Hotel Aurelio – wurde eingefroren. Dies gilt bis heute, lediglich ein zusätzlicher Sanktionsvermerk im Grundbuch wurde Anfang 2023 wieder gestrichen.

Dazu muss man die Oligarchenschätze freilich erst einmal finden. Vieles wurde über undurchsichtige Kanäle, über intransparente Offshore-Konstruktionen und dergleichen erworben. profil-Recherchen führten daher im Vorjahr öfters auf die Internetseite des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer (WiEReG), das vom Finanzministerium betrieben wird. In dem Register sollen jene Personen offengelegt werden, die tatsächlich hinter Firmen in Österreich stehen – ungeachtet der mitunter sehr komplexer Eigentümerstrukturen: ein wesentliches Instrument gegen Intransparenz im wirtschaftlichen Bereich, das es erst seit wenigen Jahren gibt. An diesem Tag endet die Recherche allerdings, bevor sie angefangen hat: Das Register wurde von einem Tag auf den anderen für die Öffentlichkeit geschlossen.

Ende November 2022: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine läuft seit einem Dreivierteljahr ungebrochen und in voller Brutalität. Ebenso lange versucht die EU – unter anderem mit Sanktionen gegen Oligarchen aus dem Dunstkreis des Kreml – wirtschaftlichen Druck auf das Putin-Regime aufzubauen. Milliardäre aus dem erweiterten Zirkel des Diktators büßen zumindest vorübergehend die Verfügungsgewalt über Villen, Yachten, Firmenbeteiligungen und andere Vermögenswerte ein. Jene, die den Kriegstreibern in Moskau nahestehen, sollen den Luxus nicht mehr genießen können, den sie sich über Jahre hinweg im Westen angehäuft haben – so die Logik.

Am Ufer des Attersees in Salzburg steht das „Waldschlössl“ – eine traumhaft gelegene Millionenvilla. Laut Grundbuch gehört diese einer Burgau Liegenschaftsverwaltungs-GmbH. Wer im Firmenbuch nachforscht kommt nicht weit: Gesellschafter der GmbH sind seit 2005 eine „Weitried Anstalt“ und eine „Griffin Trust AG“ aus Liechtenstein. Medial zugeschrieben wurde die Immobilie dem früheren russischen Vize-Premierminister Igor Shuvalov. Letzterer steht seit Februar 2022 auf der Sanktionsliste der EU. Allerdings findet sich weder im österreichischen Firmenbuch noch im Grundbuch ein Hinweis darauf, dass Vermögenswerte in Zusammenhang mit dem „Waldschlössl“ eingefroren worden wären. Allem Anschein nach agieren die Behörden auf Basis der Eintragungen im WiEReG. Dort schien im Vorjahr, als es noch öffentlich einsehbar war, eine gewisse Maria Shuvalova mit dem Vermerk „Kontrolle – Stifter“ auf – die Tochter des sanktionierten Politikers.

Es gibt mehrere weitere Beispiele, die zeigen, dass es für eine fundierte Gesamteinschätzung der Eigentümersituation eben nicht ausreicht, das WiEReG für Behörden und Unternehmen wie Anwaltskanzleien zu öffnen, die konkrete Verpflichtungen bei der Geldwäschebekämpfung einhalten müssen. Gerade Journalistinnen und Journalisten, aber auch NGOs konnten in den vergangenen Jahren durch Datenlecks und andere Recherchen Informationen erlangen, die einen viel tieferen Blick in die tatsächlichen Verhältnisse bestimmter risikoreicher Offshore-Konstrukte erlauben, als diesen staatliche Stellen mitunter erlangen. Dies kann dazu dienen, offizielle Einträge in das Eigentümerregister, auf dessen Basis die Behörden agieren, zu hinterfragen oder in einen Kontext zu stellen – durchaus in Bezug auf ganz konkrete Personen oder Firmen.

Könnte unter Umständen Deripaskas Mutter als offizielle Eigentümerin nur vorgeschoben sein? Tatsächlich zeigten Recherchen von profil in den „Paradise Papers“ des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) und der „Süddeutschen Zeitung“, dass dies im Imperium von Oleg Deripaska nicht ausgeschlossen ist: Bei einem Privat-Jet Deal Deripaskas war ebenfalls dessen Mutter als wirtschaftliche Eigentümerin angegeben – laut einem in den dortigen Fall involvierten Berater aus einer „rein persönlichen Entscheidung“ heraus. Eine Sprecherin Deripaskas teilte bereits im vergangenen Jahr auf profil-Anfrage mit, der Oligarch sei weder wirtschaftlich Berechtigter, noch Eigentümer der LPG.

Ebenfalls eingefroren wurden jene sieben Prozent der Anteile, die Ezubov an der „LPG Projektentwicklungs GmbH“ mit Sitz in Wien hält. Der Firma gehört laut Grundbuch ein 700-Quadratmeter-Penthouse unweit des Stephansdoms. Wer besitzt nun die Mehrheit an der LPG?

© profil Das „Waldschlössl" am Attersee in Salzburg

Handelt es sich wirklich um ihr eigenes Vermögen? Die „Pandora Papers“ des ICIJ lassen daran zumindest Zweifel aufkommen. Den geleakten Daten zufolge galt die heute 24-jährigen Russin zumindest im Jahr 2018 noch als Ballettstudentin. Dennoch wurde sie damals Eigentümerin einer BVI-Firma, die Anteile an einer Privatjet-Firma hielt. Shuvalova wurde zwar auf die Sanktionsliste Großbritanniens gesetzt, trotz der auffälligen Besitzverhältnisse in Österreich jedoch nicht auf jene der EU.

Ebenfalls in den „Pandora Papers“ finden sich Informationen zu den Geschäftsbeziehungen einer Russin namens Tatiana Malygina. Laut WiEReG handelte es sich bei ihr um die alleinige wirtschaftliche Berechtigte einer Firma namens „maximo gmbH“, die der staatlichen Hypo-Alpe-Adria-Abbaufirma HETA um 7,7 Millionen Euro die frühere Zentrale der Skandalbank in Klagenfurt abkaufte. Recherchen von profil und ORF warfen durchaus Fragen auf, was Malygina und ihre Geschäftsverbindungen anbelangte. Ob sie immer noch offiziell als wirtschaftliche Eigentümerin eingetragen ist? Dies lässt sich seit der Sperre des Registers für die Öffentlichkeit nicht mehr unabhängig feststellen. profil fragte bei der Firma nach. Die Antwort: Malygina sei unverändert die wirtschaftliche Berechtigte. Der Bitte, einen aktuellen WiEReG-Auszug zu übermitteln, kam die maximo gmbH genauso wenig nach wie die Burgau GmbH oder die LPG. Anfragen an die beiden letzteren Firmen blieben gänzlich unbeantwortet. Dadurch, dass der Zugang zum WiEReG gekappt wurde, sind Journalisten also auf den Goodwill jener angewiesen, über die sie Informationen einholen – wie wenig das in der Praxis funktioniert, hat die aktuelle Recherche somit eindrucksvoll bewiesen.

Dass Register wirtschaftlicher Eigentümer im Unterschied zum herkömmlichen Firmenbuch durchaus für deutlich mehr Transparenz sorgen können, zeigt eine prominente Immobilie in Wien: In Zentrumsnähe, am Schwarzenbergplatz, wird gerade eine Gebäude renoviert, in dem die künftige Europa-Zentrale des russischen Öl-Konzerns Lukoil angesiedelt sein soll. Das Gebäude gehört einer Firma namens „Prima Wohnimmobilien GmbH“, diese wiederum steht im Eigentum einer „Morcell Limited“ aus Zypern. Im WiEReG entdeckte profil, als das Register noch öffentlich einsehbar war, die tatsächlichen wirtschaftlichen Berechtigten: der schwerreiche Lukoil-Gründer Wagit Alekperov und mehrere Familienangehörige. Alekperov landete in Großbritannien auf der Sanktionsliste, auf jener der EU steht er hingegen nicht.