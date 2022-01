Zur Woke-Bewegung: Vorsicht, Kränkung!

Was passiert, wenn identitätspolitisches Gruppendenken zur Norm wird; wenn abweichende Stimmen ausgeblendet werden, um ihnen keine Bühne zu geben und mehr und mehr konservative Leute die großen Medienhäuser verlassen? Bret Stephens, einer der sehr wenigen konservativen Kommentatoren der "New York Times", warnte im vergangenen November in einem Kommentar, dass die Linke Gefahr laufe, "blind" für die Realität zu werden. Stephens machte dies unter anderem daran fest, dass die gesamte Medienelite neuerlich vom Zuspruch für Donald Trump überrascht worden sei, der am 3. November "80.000 Stimmen von einem Sieg bei den Wahlmännern entfernt gewesen" sei (also nicht von einem Sieg bei der absoluten Zahl der abgegebenen Stimmen).



Tatsächlich ist Donald Trumps Zuwachs an Stimmen von knapp unter 63 Millionen bei seinem Sieg 2016 auf über 74 Millionen bei seiner Niederlage am 3. November aus Sicht der Woke-Bewegung unerklärlich.



Das liegt an einem weiteren Merkmal ihres Blicks auf die Menschen. Gemäß ihrer Ideologie ist nicht bloß Trump selbst Sexist und Rassist (darin stimmen auch nicht woke Leute überein) ,sondern jeder, der für Trump stimmt, muss ein offensichtlicher Anhänger des Sexismus und Rassismus sein. Woher allerdings plötzlich 74 Millionen US-Bürgerinnen und-Bürger kommen, die allesamt diesen Makel in sich tragen, bleibt ein Rätsel.



Die Antwort liegt außerhalb des Woke-Denkens. Viele Menschen sehen Sexismus und Rassismus nicht als zwei der wichtigsten politischen Themen an, wie dies Woke-Anhänger tun. Sie können für Trump stimmen, weil ihnen andere politische Botschaften, die er vertritt, wichtig und sympathisch sind. Seine sexistischen und rassistischen Ausfälle mehr oder weniger billigend oder missbilligend in Kauf zu nehmen, macht sie nicht gleichermaßen zu Tätern. Durch die Woke-Brille betrachtet entsteht jedoch ein manichäistisches Bild, das die politische Realität nicht abbildet, sondern karikiert. Trump-Wählern wird alles unterstellt, was Trump selbst verbrochen hat.



Wer die Welt so sieht oder so zeichnet, kann sie nicht verstehen.



Je erfolgreicher der politische Gegner - die Rechte, besonders deren populistische Ausformung - in den vergangenen Jahren wurde, umso strenger agierte die Woke-Bewegung. Immer restriktiver wurden die Regeln ausgelegt, wer wo aus welchen Gründen nicht sprechen, publizieren oder auftreten dürfe. Die Bezeichnungen der Methoden der Weltverbesserungsideologen sprechen eine deutliche Sprache: Es gibt "Safe Spaces", wo Personengruppen vor möglicherweise kränkenden Inhalten geschützt werden, "Silencing" (zum Verstummen bringen), "Cancel Culture" (Löschkultur) und "No-Platforming" (keine Bühne geben), um der guten Sache zuwiderhandelnde - oder widersprechende - Akteure von Wortmeldungen oder Auftritten abzuhalten. Alt-linke Fortschrittsaktivisten können solchen Taktiken nichts abgewinnen.



Senator Bernie Sanders etwa, 79 und uneingeschränkt links, kommentierte den Versuch, eine Rede der rechten Provokateurin Ann Coulter an der Universität Berkeley in Kalifornien mittels No-Platforming zu unterbinden, so: "Wovor habt ihr Angst - vor ihren Ideen? Stellt ihr harte Fragen. Konfrontiert sie intellektuell!" Doch Sanders' Haltung ist oldschool-linke Liberalität, die woke Linke will nichts hören, nichts lesen und sich nicht mit Thesen konfrontieren, die ihre eigenen Definitionen von Rassismus, Sexismus, Geschlechtergleichheit, Meinungsfreiheit und anderen Begriffen untergraben könnten. Die Welt der Woke-Bewegten verengt sich immer mehr. Falsche Kunst, falsche Gastkommentatoren, falsche Redner-alles muss ausgeblendet werden.



Oftmals auch Fakten, wenn diese dazu dienen könnten-könnten!-eine Minderheit zu kritisieren. profil-Redakteur Gernot Bauer kam im Zuge eines Faktenchecks zur Coronavirus-Verbreitung in Österreich auf Basis von Informationen der dafür zuständigen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zu folgender Feststellung (profil Nr. 51): "Rückkehrende Migranten vom Westbalkan (wie auch österreichische Touristen) haben das Infektionsgeschehen im Sommer tatsächlich signifikant mitbestimmt." Dieser Satz wurde als "rassistisch" kritisiert, obwohl einwandfrei ersichtlich war, dass er das Ergebnis ernsthafter Recherche war.



Gelegentlich müssen selbst korrekte Fakten ins Reich des Unsagbaren verbannt werden.



Kann sich die neue, linke, woke Fortschrittsideologie am Ende durchsetzen? Vielleicht ja. Aber nur dann, wenn ihre Erfolge bei der Bekämpfung von Rassismus, Sexismus, Ausländerfeindlichkeit und anderen Übeln so groß wären, dass die Mehrheit der Bürger bereit ist, sich den strengen Regeln zu fügen.



Bisher hat die Woke-Ideologie allerdings vor allem unerwünschte Nebeneffekte erzielt:



Die Redefreiheit, ein uraltes, (nicht ausschließlich, aber sehr oft) von Linken erkämpftes Gut, ist plötzlich zu einer politischen Beute der Rechten geworden. Alle neu-linken Zensurbestrebungen spielen ihnen in die Hände, um sich in die Pose der Retter der Menschenrechte zu werfen.



Die immer weiter verästelten Regeln, welche sprachlichen Wendungen, welche Meinungen, welche Filme, welche Autoren bereits jenseits des politisch Zulässigen liegen, bringen vor allem Linke in Schwierigkeiten. Sie wollen eigentlich korrekt handeln, aber bei jeder weiteren Verengung der Welt macht ein Teil der Truppe schlapp und wendet sich vom sicher guten, aber leider nicht realisierbaren Woke-Ideal ab.



Die identitätspolitischen Maximen stoßen rasch an die Grenzen des politisch Machbaren. Weil Kamala Harris, die jamaikanisch-indische Senatorin von Kalifornien, zur Vizepräsidentin gewählt wurde, muss Gavin Newsom, der Gouverneur des Bundesstaates, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin nominieren. Das Anforderungsprofil platzt ethnisch aus allen Nähten: Den Job müsse zum ersten Mal ein Afroamerikaner kriegen, sagen die einen; nein, zum ersten Mal ein Latino, verlangen die anderen; unbedingt wieder eine Frau und "People of Colour" wie Harris, fordern die nächsten; jemand asiatisch-amerikanischer Herkunft Newsom ist nicht zu beneiden.



Schließlich wächst der Widerstand gegen die Woke-Ideologie überall da, wo das liberale Denken tiefer verwurzelt ist als die Lust an moralisierender, social-media-tauglicher Empörung. An Universitäten, in Redaktionen und auch in linken Parteien, die ihr Bild einer offenen, streitbaren, freien und genau dadurch sich verbessernden Gesellschaft nicht aufgeben wollen. Die Demokratische Partei der USA hat alles Interesse, die 74 Millionen Trump-Wähler des 3. November 2020 nicht lebenslang zu Rassisten und Sexisten zu verdammen, sondern sie in Tausenden Debatten und freiem Meinungsaustausch davon zu überzeugen, beim nächsten Mal keinen Rassisten und Sexisten zu wählen.



Die demokratische Linke kämpft seit Jahrhunderten darum, dass gesellschaftliche, politische und kulturelle Konflikte offen ausgetragen werden. Keine Obrigkeit und keine ihrer Handlanger sollen verhindern, dass neue, radikale, vermeintlich oder tatsächlich amoralische, auch dubiose Perspektiven auf die Welt eröffnet werden können. Alles soll ans Licht, alles ist diskursreif-das ist eine der Errungenschaften der Aufklärung.



Die Woke-Ideologie ist vielleicht der härteste Gegner, den die linken, liberalen Aufklärer je hatten, weil sie aus den eigenen Reihen kommt und genau das verspricht, wofür auch die alte Linke seit jeher kämpft. Noch steht der Sieger nicht fest. Wahrscheinlich ist es deshalb tendenziös, ein Zwischenergebnis einer der Schlachten ans Ende dieses Textes zu stellen, aber diese Voreingenommenheit ist hiermit transparent gemacht. Also: Anfang Dezember fand an der englischen Universität Cambridge eine Abstimmung über die Regeln zur Redefreiheit statt. Die ursprünglich vorgelegte Fassung hatte so viel Achtsamkeit verlangt, dass Protagonisten "kränkender" Theorien sehr leicht mit Auftrittsverboten - No-Platforming - hätten belegt werden können. Doch 77 Prozent des akademischen Lehrpersonals stimmten für Abänderungsanträge, die genau diese Gefahr bannten. In Hinkunft darf reden, wer andere Meinungen "toleriert".Scharfe Kritik, auch wenn sie als kränkend empfunden wird, ist erlaubt. "Zwei Hoch auf die Demokratie!", jubelte Autor und Cambridge-Absolvent Stephen Fry unter Verwendung eines Zitats von E. M. Forster, ebenfalls Schriftsteller und Cambridge-Absolvent. Die Respektlosigkeit ist wieder diesseits der Legalität beheimatet. Zumindest in Cambridge. Das ist ein Fortschritt.