Google Trends 2020: Danach haben die ÖsterreicherInnen heuer am häufigsten gesucht

Gefolgt wird der Wirecard-Skandal von der Explosion in Beirut. In der libanesischen Hauptstadt sind Anfang August 2750 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen explodiert. Dabei wurden mindestens 190 Menschen getötet und mehr als 6500 verletzt. Videos der Explosion verbreiteten sich rasend schnell in sozialen Netzwerken – und sind wohl auch der Grund für die große Menge an Suchanfragen.

Auf Platz drei der Kategorie Aufreger und Schlagzeilen landet schließlich die Wien-Wahl. Von den dem Ibiza-Skandal geschuldeten starken Verlusten der FPÖ konnte vor allem die ÖVP profitieren. Die NEOS wechselten von der Opposition in die Stadtregierung – Michael Ludwig beendete die seit zehn Jahren bestehende rot-grüne Koalition und bevorzugte ein rot-pinkes Punschkrapferl-Arbeitsverhältnis.

Am viertöftesten wurde nach Donald Trumps Twitter-Eskapaden gesucht. Der noch amtierende US-Präsident wollte und will partout nicht akzeptieren, dass er die Wahl gegen den Demokraten Joe Biden verloren hat. Biden wiederum ist die am meisten gegoogelte Person des Jahres, gefolgt von Kim-Jong un und dem britische Premierminister Boris Johnson.

Außerhalb der Stockerlplätze wird es etwas apolitischer: Den Politikern folgen Ornella Muti, Richard Lugners Opernball-Begleitung, und Laura Müller, die die Berufsbezeichnung It-Girl und Reality-Show-Teilnehmerin führt und mit dem Schlagersänger Michael Wendler liiert ist.