Das war der Wahlsonntag auf profil.at

Guten Morgen am Montag danach!

Die gestrigen Wahlen in Österreich haben ordentliche Überraschungen gebracht: Zum einen sind die Impfskeptiker der MFG deutlich in das oberösterreichische Landesparlament eingezogen. Die FPÖ hingegen hat fast ein Drittel ihrer Wählerstimmen verloren - warum das auf den zweiten Blick mehr als Achtungserfolg ist, lesen Sie in der Analyse von Clemens Neuhold. Gernot Bauer liefert Ihnen sechs Erkenntnisse aus der Oberösterreich-Wahl und Eva Linsinger schreibt, warum es nach dem gestrigen Wahlsonntag in der Koalition in Wien (und in der SPÖ) ungemütlich wird.