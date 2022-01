Der Fall "Europäische Aktion"

Bei einer Razzia bei einem der fünf verbliebenen "EA"-Beschuldigten stellten Verfassungsschützer Fotos von Neonazi-Aufmärschen und paramilitärischen Übungen in Ungarn sicher. Sie zeigen vermummte Mitglieder der rechtsextremen "MNA" ("Ungarische Nationale Front") beim Schießtraining mit automatischen Waffen, beim Handgranatenwurf, beim Nah- und Messerkampf, beim Marschieren.



Der gebürtige Ungar war in den 1980er-Jahren nach Österreich geflüchtet, 1987 hatte er die Staatsbürgerschaft erhalten. Dessen ungeachtet fühlte er sich - wie er es selbst gegenüber Ermittlern ausdrückte - stets "verantwortlich für das Schicksal" seiner alten Heimat, zu der er "eine stärkere emotionale Verbindung" hatte als zu Österreich.



Bei einer der Einvernahmen gab er an, von 2010 bis 2017 regelmäßig an Wehrsportübungen teilgenommen zu haben: "Wir wurden im asymmetrischen Kampf ausgebildet." Auch habe er sich Bausätze für Molotowcocktails aus dem Internet heruntergeladen - als "Wissen auf Vorrat für den Tag X". Er war offenbar fest davon überzeugt, dass Europa vor einem großen Krieg stünde. Zum Kontakt mit der "EA" in Österreich kam es offenbar über Vermittlung einer ungarischstämmigen Rechtsanwältin (Recherchen zeigen, dass die Frau früher auch Kontakt zum damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gehabt haben muss. Auf Anfrage teilte sie mit, bei der Kontaktherstellung nicht gewusst zu haben, dass es dabei um die "EA" ging).



Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den heute 70-jährigen Diplom-Ingenieur unter anderem, sich um die paramilitärische Ausbildung von EA-Aktivisten gekümmert zu haben. Er soll deren Vermittlung an die ungarische "MNA" zwecks Schulungen an der Waffe zugesagt haben.



Bereits im Juni 2014 hatte das BVT ein Treffen des deutschen Neonazis und "EA"-Recken Axel S. mit mehreren seiner österreichischen Kameraden in einem Wiener Gasthaus beobachtet. S. soll nicht nur die Organisation paramilitärischer Trainings im Sinn gehabt haben, sondern auch die "Osterweiterung" der "EA".Seine "Ostlandfahrt" (Zitat aus dem Akt) führte ihn zunächst von Wien nach Ungarn. In Budapest soll er eine Rekrutierungsveranstaltung abgehalten haben-als Dolmetscher fungierte laut StA Wien der nun angeklagte Kontaktmann aus Österreich.



Letzterer dürfte jedoch nicht nur als Querverbinder zwischen der "EA" und der ungarischen "MNA" gedient haben. Gemäß Aktenlage war er auch anderweitig in der rechtsextremen Szene gut vernetzt. Überliefert ist zum Beispiel ein Besuch des Ulrichbergtreffens in Kärnten ("Das hat mir sehr gut gefallen.") und die Teilnahme an einem Stammtisch der "Identitären" ("Das ist eine interessante Bewegung mit jungen Leuten. Sie passen sehr gut auf, dass sie im Rahmen der Gesetze agieren."). Außerdem hatte der Beschuldigte Kontakte zu einem in Wien lebenden Aktivisten der "Jobbik"-Partei. Spannend ist der Rahmen, in dem sich die rechtsrechten Austro-Ungarn getroffen haben sollen: "bei Veranstaltungen der FPÖ". Die Ermittler stuften den Mann übrigens als so gefährlich ein, dass bei einer Razzia im Dezember 2016 das Einsatzkommando Cobra beigezogen wurde. Dies wohl auch, weil die Ermittler im Vorfeld auf Waffenkäufe aufmerksam geworden waren. Unter anderem hatte der Verdächtige ein AMD-65-Sturmgewehr an einen Mann aus Ungarn geliefert. Dessen Großvater - zugleich Gründer der ungarischen "MNA "- erschoss 2016 einen Polizisten in Ungarn, dabei soll jedoch nicht diese Waffe im Spiel gewesen.