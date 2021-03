Keine Osterruhe für die katholische Kirche

Das hat die Glaubenskongregation dieses Jahr aber schwer vermasselt: In einem vor zwei Wochen veröffentlichten Brief wird betont, dass die Kirche homosexuelle Paare weiterhin nicht segnen soll. Seither scheppert es ordentlich in der katholischen Kirche, die Intoleranz gegenüber Homosexuellen kommt in der Bevölkerung nämlich überhaupt nicht gut an.

Wie eine für profil von Unique research durchgeführte Umfrage zeigt, sind 64% der ÖsterreicherInnen nicht damit einverstanden, dass die Glaubenskongregation im Vatikan homosexuelle Paare nicht segnen lassen will. Die Verweigerung der Segnung ist ein PR-Desaster für den Vatikan – bleibt zu hoffen, dass der Aufruhr die katholische Kirche dazu bewegen wird, offener und toleranter zu werden.