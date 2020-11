Klassenlotterie: Warum die Bildung unserer Kinder so ungerecht ist

Es musste schnell gehen. In einer Nacht- und Nebelaktion wurden vor zwei Wochen Online-Stundenpläne entworfen, Nachhilfestunden und ein Betreuungsdienst in der Schule organisiert. Auf die letzten versprochenen Laptops warten sie noch immer. Der zweite Lockdown. Jetzt weiß man mehr. „Die Kinder haben es schwer“, sagt Klaus Tasch, Direktor einer 800-Kinder-Schule am Stadtrand von Graz, umgeben von Einfamilienhäusern, Gewerbeflächen und einem Autobahnzubringer. „Sie leiden am vernunftgesteuerten Umgang mit der Krise; ihnen fehlen die Freunde und das, was an normalen Tagen in einem Klassenzimmer eben so passiert“.