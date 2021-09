Roter Kanzler in Berlin. Und in Wien?

It’s the Klimaschutz!

Die Grünen erreichten in Deutschland 15 Prozent, in Oberösterreich 12 Prozent und in Graz 17 Prozent. Die Partei steht inhaltlich wieder an ihrer Wiege, der Ökologie. Der Einsatz für Minderheiten, Asylwerber und Migranten ist ehrenvoll, aber 2021 kein Stimmenbringer. It's the Klimaschutz!

FDP und Neos sind Mitglied der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa. Dabei sind die zwei Parteien doch sehr unterschiedlich. FDP-Chef Christian Lindner wünscht sich eine Koalition mit der CDU. Beate Meinl-Reisinger schließt eine Kooperation mit der ÖVP aus. Was FDP und Neos vereint, sind anspruchsvolle Wähler, die immer aufs Neue gewonnen werden wollen. Im Jahr 2013 flog die FDP sogar aus dem Parlament. Bei den Neos muss das Ergebnis in Oberösterreich (nur vier Prozent) pinken Alarm auslösen. Der FDP gelang in der Pandemie die schwere Übung, sich glaubhaft für Bürgerrechte stark zu machen und gleichzeitig notwendige Einschränkungen der Freiheit mitzutragen; den Neos nicht.