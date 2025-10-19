Schiebung und Shitstorm: Digitale Wut-Welle gegen Wöginger

Nach der Diversion in der Postenschacher-Causa schlägt ÖVP-Klubchef August Wöginger digital eine Welle der Wut entgegen, wie eine exklusive Auswertung zeigt. Rufe nach einer Reform von Postenbesetzungen werden laut – samt Entmachtung der politisch gefärbten Personalvertreter.

Das Timing hätte besser nicht sein können: Nur wenige Tage nach dem Prozess am vorvergangenen Dienstag, in dem ÖVP-Klubchef August Wöginger wegen Postenschachers mit einer Diversion davongekommen war, machte er sich mit Abgeordnetenkollegen der Volkspartei auf eine Wallfahrt nach Maria Plain bei Salzburg. Solche Pilgerreisen dienen traditionell auch dazu, Buße zu tun und zu beten. Welche Anliegen Wöginger in Salzburg an seinen Gott herangetragen hat, ist Privatsache. Von öffentlichem Interesse ist dagegen, wie es in der Causa weitergeht, in der Wöginger für einen Parteifreund, einen Bürgermeister, intervenierte, damit dieser einen Job beim Finanzamt Braunau bekommt. Selten war eine Intervention durch Chats so gut belegt wie in diesem Fall. Ganz ausgestanden ist die Sache juristisch noch nicht – und politisch schon gar nicht. Während die ehemalige Höchstrichterin Irmgard Griss und die Grünen auf eine grundlegende Änderung der Spielregeln bei Postenbesetzungen im öffentlichen Dienst drängen, entlädt sich auf Wögingers Social-Media-Präsenzen der Zorn der Bevölkerung. Eine exklusive Auswertung für profil zeigt, welches Ausmaß der Imageschaden haben dürfte: Das auf soziale Netzwerke spezialisierte Marktforschungsunternehmen Buzz-value hat die Reaktionen der Facebook-User auf Wögingers Postings vor dem Prozess mit jenen nach dem Prozess verglichen.

Bild anzeigen Reaktionen auf Wögingers Facebook-Postings Oben links: Vor dem Urteil bekam Wöginger größtenteils Likes. Unten rechts: Nach dem Urteil drehte sich das Stimmungsbild. Quelle: Auswertung des Unternehmens Buzzvalue nach einer Idee von profil. Beobachtungszeiträume: Jahresbeginn bis 6. Oktober bzw. 7. bis 15. Oktober.

Es ist das erste Stimmungsbild zur Causa. Und ein klares Indiz dafür, dass die jahrzehntelange eingeübte Praxis der Postenschieberei bei der Bevölkerung mitnichten Resignation, sondern eher Aggression hervorruft. Denn auf Facebook können User nicht nur mit einem zustimmenden „Like“ reagieren, sondern zwischen mehreren Emotionen wählen: darunter ein wütendes, ein trauriges oder ein „Haha“-Emoji. Insbesondere „Haha“ und „Wut“ sind in den überwiegenden Fällen Ausdruck von Ablehnung und Empörung. Wöginger ist aktuell mit einer Wut-Welle konfrontiert: Die „Wut“- und spöttischen „Haha“-Emojis summieren sich auf 73,8 Prozent aller Reaktionen, die er auf seine zwölf Postings seit der Diversion bekommen hat. Zum Vergleich: Vor dem Prozess machten die negativen Reaktionen nur einen Anteil von 35,5 Prozent aus.

„Seit Bekanntwerden der Diversion driftet das Stimmungsbild in eine stark negative Richtung ab, und Wöginger wird aktuell umfangreich mit Kritik konfrontiert. Auch im Vergleich zu den anderen Klubobleuten ist das Meinungsbild von Wöginger auf Social Media deutlich negativer“, sagt Markus Zimmer, Geschäftsführer von Buzzvalue, zu profil. Die Ablehnung und die zahlreichen „Rücktritt“-Kommentare sind für alle öffentlich sichtbar. Doch zu einem Amtsende wird es nicht kommen. Amtsverlust unwahrscheinlich Juristisch nicht, weil die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) entgegen früheren Ankündigungen geneigt ist, der Diversion zuzustimmen. Damit wäre das Verfahren erledigt. Allerdings könnten die Oberbehörden, in diesem Fall die Oberstaatsanwaltschaft Wien und der Weisungsrat, die WKStA overrulen und ihr auftragen, Beschwerde einzulegen – die Frist dafür beträgt 14 Tage und beginnt zu laufen, wenn das Gericht seinen Beschluss schriftlich ausfolgt. Im Fall einer Beschwerde könnte es noch ein Urteil gegen Wöginger geben. Sein Amt ist davon nicht gefährdet. Für einen Amtsverlust müsste er zu einer Freiheitsstrafe von über einem Jahr verurteilt werden, und das ist für Kenner der Materie unwahrscheinlich.

Politisch muss Wöginger noch weniger fürchten: Seine Partei hält den 50-jährigen Oberösterreicher derzeit für unentbehrlich, und das ist seine wichtigste Überlebensversicherung. Wöginger ist die Konstante im ÖVP-Bundesteam. Er ist nun schon unter dem vierten ÖVP-Kanzler Klubobmann, hat in dieser Zeit mit allen Parteien koaliert, die aktuell im Parlament sitzen, und bei den meisten von ihnen eine gute Nachrede. Das mag ein Mitgrund dafür sein, warum die politische Kritik an der Diversion für Wöginger anfangs verhalten ausfiel – neben der „Kein Streit“-Doktrin, die von der Dreierkoalition bisher eisern durchgehalten wird. Irmgard Griss: „Unfassbar schädlich“ An das innerkoalitionäre Stillhalteabkommen ist die frühere Höchstrichterin, Präsidentschaftskandidatin und kurzzeitige Neos-Abgeordnete Irmgard Griss nicht gebunden. Dennoch ist Griss, die sich gegenüber profil erstmals zur Causa äußert, gewohnt differenziert: Sie hält das Urteil für „vertretbar“, weil Wöginger „Verantwortung übernommen“ habe und eine Diversion genau dafür gedacht sei. Griss sagt aber auch: „Was das Unbehagen ausgelöst hat, war die Reaktion der ÖVP darauf. Die haben gesagt, es ist eh nichts passiert – und das mehr oder weniger als Freispruch interpretiert. Das war nicht passend.“ Dadurch kommen Leute in Führungspositionen, die dem menschlich und fachlich nicht gewachsen sind. Irmgard Griss Ex-Höchstrichterin Das Zuschanzen von Positionen hat in Österreich eine lange Tradition und wird in einigen Ressorts noch immer praktiziert wie in den 1960er-Jahren. Das Ausmaß wird durch Beschwerden bei der Bundes-Gleichbehandlungskommission erahnbar, an die sich unterlegene Bewerber wegen weltanschaulicher Diskriminierung wenden können. 205 solcher Anträge gab es seit 2006, wie in der Vorwoche eine Auswertung von profil und ORF-„Report“ zeigte. Ein mickriger Ausschnitt aller Schiebereien, denn wer sich beschwert, kann seine weitere Karriereplanung im öffentlichen Dienst meist ad acta legen. Längst bewerben sich auf viele Jobs nur mehr die, die schon vorher ein Signal bekommen haben, dass sie es werden. Griss, die auch Proponentin der Initiative „Bessere Verwaltung“ ist, bewertet diese Praxis als „unfassbar schädlich“ für den öffentlichen Dienst: „Dadurch kommen Leute in Führungspositionen, die dem menschlich und fachlich nicht gewachsen sind. Man sagt ja: Erstklassige Leute suchen sich erstklassige Mitarbeiter, zweitklassige suchen sich drittklassige aus.“ Griss und Zadić: Gewerkschafter raus Die Lösung? Aus Sicht von Griss und ihrer Initiative liegt die Wurzel des Übels in den Besetzungskommissionen, denen – neben Vertretern, die vom Minister ernannt wurden – auch Personalvertreter angehören. Und die sind, typisch österreichisch, über die Gewerkschaftsfraktionen politisch eindeutig zuordenbar. Damit ist Mauscheleien Tür und Tor geöffnet, weshalb Griss fordert: „Keine Gewerkschaftsvertreter mehr. Bei Besetzungen spielt der Arbeitnehmerschutz keine Rolle, es geht um Qualifikation.“ Stattdessen sollten unabhängige Fachexperten, am besten ohne Ressortzugehörigkeit, die Personalauswahl treffen. Wer die unabhängigen Kommissionsmitglieder auswählen soll? Das ist offen. In eine ähnliche Richtung geht ein Antrag, den die frühere grüne Justizministerin Alma Zadić am Donnerstag im Nationalrat einbrachte. Randbemerkung: Schon in ihrer fünfjährigen Regierungszeit konnten die Grünen das nicht durchsetzen. Der Antrag fordert, bei rechtskräftig festgestellten Fällen von Postenschacher „die betroffene Stelle neu auszuschreiben“. Dazu sollen „Eil-Rechtsmittel“ für unterlegene Bewerber eingeführt werden, die bei Verdacht auf Postenschacher rasch entscheiden. „Echten Rechtsschutz für jene, die zu Unrecht übergangen werden“, nennt Zadić das. Wie Griss will Zadić auch die „Unabhängigkeit der Begutachtungskommissionen“ stärken. Der Antrag wurde dem Verfassungsausschuss zugewiesen und wird eher nicht beschlossen. Die Profiteure des Postenschachers könnten zur Feier eine Wallfahrt unternehmen.