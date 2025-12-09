Bürokratieabbau – sind Reformen in Österreich überhaupt möglich?
Neos-Staatssekretär Josef Schellhorn präsentiert Ideen zum Bürokratieabbau, Wien ändert seine Gebührenpolitik. Aber ist Österreich überhaupt noch reformierbar? Warum das eine Frage des Leidensdrucks ist, erklärt profil-Innenpolitikchef Gernot Bauer.
Von Gernot Bauer und Franziska Schwarz
Gernot Bauer
ist seit 1998 Innenpolitik-Redakteur im profil und seit 2025 Leiter des Innenpolitik-Ressorts. Co-Autor der ersten unautorisierten Biografie von FPÖ-Obmann Herbert Kickl.
Franziska Schwarz
ist seit Dezember 2024 im Digitalteam. Davor arbeitete sie als Redakteurin bei PULS 24, und als freie Gestalterin bei Ö1. Sie schreibt über Politik, Wirtschaft und Umwelt.