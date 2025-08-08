Ist Benko ein Pate? (René Benko Staffel 2, Folge 4)
Noch bevor in Österreich die Handschellen für Benko klickten, hat die italienische Justiz einen europäischen Haftbefehl gegen ihn erlassen, führte mehr als 100 Razzien durch. Es geht um den Verdacht der Bestechung, um mögliche illegale Parteienfinanzierung – ob, Benko Kopf einer kriminellen Vereinigung ist.
Mit Stefan Melichar und Anna Thalhammer.
Produktion: Matthias Hofer, Franziska Schwarz
Sprecher: Louis Nostitz
