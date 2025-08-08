René Benko Staffel 2 Nicht zu fassen
Nicht zu fassen

Ist Benko ein Pate? (René Benko Staffel 2, Folge 4)

Noch bevor in Österreich die Handschellen für Benko klickten, hat die italienische Justiz einen europäischen Haftbefehl gegen ihn erlassen, führte mehr als 100 Razzien durch. Es geht um den Verdacht der Bestechung, um mögliche illegale Parteienfinanzierung – ob, Benko Kopf einer kriminellen Vereinigung ist.

Von Marina Delcheva, Stefan Melichar und Anna Thalhammer

08.08.25

Drucken

Schriftgröße

Mit Stefan Melichar und Anna Thalhammer.

Produktion: Matthias Hofer, Franziska Schwarz
Sprecher: Louis Nostitz 

Der profil-Podcast bei Apple Podcasts, bei Spotify und allen weiteren Plattformen. Wenn Sie jeden Tag mit einem Informationsvorsprung starten wollen, abonnieren Sie unseren Morgenpost-Newsletter!

Für profil war René Benko immer ein großes Thema – die Recherchen zum Nachlesen.

Drucken

(profil.at)  |  Stand:
Marina Delcheva

Marina Delcheva

leitet das Wirtschafts-Ressort. Davor war sie bei der "Wiener Zeitung".

Mehr von Marina Delcheva
Stefan Melichar

Stefan Melichar

ist Chefreporter bei profil. Der Investigativ- und Wirtschaftsjournalist ist Mitglied beim International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 2022 wurde er mit dem Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis ausgezeichnet.

Mehr von Stefan Melichar
Anna Thalhammer

Anna Thalhammer

ist seit März 2023 Chefredakteurin des profil und seit 2025 auch Herausgeberin des Magazins. Davor war sie Chefreporterin bei der Tageszeitung „Die Presse“.

Mehr von Anna Thalhammer

Die Redaktion empfiehlt