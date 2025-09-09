© profil.at
Politik-Podcast

Wie eine Wiener Mittelschule der Bildungskrise trotzt

Eine Wiener Brennpunktschule zeigt vor, wie es im Bildungsbereich geht. Nina Brnada und Clemens Neuhold erklären, wie eine Mittelschule die Bildungskrise überwand und was diese Schule richtig macht.
Von Nina Brnada, Clemens Neuhold und Franziska Schwarz
09.09.25

Nina Brnada

Nina Brnada

Redakteurin im Österreich-Ressort. Davor Falter Wochenzeitung.

Clemens Neuhold

Clemens Neuhold

Seit 2015 Allrounder in der profil-Innenpolitik. Davor Wiener Zeitung, Migrantenmagazin biber, Kurier-Wirtschaft. Leidenschaftliches Interesse am Einwanderungsland Österreich.

Franziska Schwarz

Franziska Schwarz

Franziska Schwarz ist seit Dezember 2024 im Digitalteam. Davor arbeitete sie als Redakteurin bei PULS 24, und als freie Gestalterin bei Ö1. Sie schreibt über Politik, Wirtschaft und Umwelt.

