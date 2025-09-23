Wie politikfähig ist die FPÖ?
Herbert Kickl steht vor der Wiederwahl am FPÖ-Parteitag – aber ist er wirklich der geeignetste Obmann für die Freiheitlichen?
Von Gernot Bauer, Clemens Neuhold und Franziska Schwarz
Gernot Bauer
ist seit 1998 Innenpolitik-Redakteur im profil und seit 2025 Leiter des Innenpolitik-Ressorts. Co-Autor der ersten unautorisierten Biografie von FPÖ-Obmann Herbert Kickl.
Clemens Neuhold
Seit 2015 Allrounder in der profil-Innenpolitik. Davor Wiener Zeitung, Migrantenmagazin biber, Kurier-Wirtschaft. Leidenschaftliches Interesse am Einwanderungsland Österreich.
Franziska Schwarz
Franziska Schwarz ist seit Dezember 2024 im Digitalteam. Davor arbeitete sie als Redakteurin bei PULS 24, und als freie Gestalterin bei Ö1. Sie schreibt über Politik, Wirtschaft und Umwelt.