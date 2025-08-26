Politik-Podcast

Zehn Jahre nach Flüchtlingsbewegung 2015: Was haben wir geschafft? Und was nicht?

Bis Jahresende 2015 erreichten mehr als eine halbe Million Geflüchtete Österreich. „Wir schaffen das“, sagte die ehemalige deutsche Kanzlerin Angela Merkel damals am Beginn dieser Fluchtbewegung. Was Österreich seither geschafft hat und was nicht.

Von Nina Brnada, Marina Delcheva und Julian Kern

26.08.25

Drucken

Schriftgröße

Der profil-Podcast bei Apple Podcasts, bei Spotify und allen weiteren Plattformen. Wenn Sie keine weiteren Hintergründe verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Morgenpost-Newsletter!

Drucken

(profil.at)  |  Stand:
Nina Brnada

Nina Brnada

Redakteurin im Österreich-Ressort. Davor Falter Wochenzeitung.

Mehr von Nina Brnada
Marina Delcheva

Marina Delcheva

leitet das Wirtschafts-Ressort. Davor war sie bei der "Wiener Zeitung".

Mehr von Marina Delcheva
Julian Kern

Julian Kern

ist seit März 2024 im Online-Ressort bei profil und Teil des faktiv-Teams. War zuvor im Wirtschaftsressort der „Wiener Zeitung“.

Mehr von Julian Kern

Die Redaktion empfiehlt