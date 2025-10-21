Die Dächer von Graz und der Uhrturm am Schlossberg. Der Himmel ist bewölkt.
© Hannah Müller

Der private Mietmarkt in Graz wirbt mit besonderen Mietpreis-Zuckerln

Steiermark

Mieter gesucht: Wohnungen in Graz stehen leer

Wohnungsinserate in Graz ködern mit gratis Öffi-Tickets oder mietfreien Monaten. Was ist da los am Grazer Mietmarkt? Eine Wohnungs-Spurensuche durch die zweitgrößte Stadt Österreichs.
Von Hannah Müller
21.10.25

Zwei Zimmer, Einbauküche, schlichtes modernes Badezimmer. Sogar eine verglaste Loggia hat die Neubauwohnung im Grazer Wohnbezirk Gries. Mit den Öffis ist man in 15 Minuten in der Innenstadt. Eine kleine Junggesellen- oder Paarwohnung, circa 60 Quadratmeter, 775,82 Euro Bruttomiete (exklusive Heiz- und Energiekosten). Man könnte sagen: ein Hit auf dem Wohnungsmarkt.

Das Inserat für die Garçonnière auf einer bekannten Immo-Website ist jedoch alles andere als klassisch: „3 Monate mietfrei!“, heißt es da. Ein Angebot, das eher an den Marketing-Trick erinnert, eine baufällige Bruchbude als „Bastlerhit“ zu beschönigen. Hier ist aber alles renoviert, sauber und bezugsfertig. Inserate wie dieses wären in anderen Städten schon nach wenigen Tagen offline. Die Grazer Wohnung hingegen findet seit einem Monat keine Mieterin. Wer in Wien, Salzburg oder Innsbruck zu einer Wohnungsbesichtigung geht, ist selten allein. „Da habe ich oft 15 Personen, die gleichzeitig die Wohnung anschauen“, erklärt der Makler, der durch die Räume der Mietwohnung führt. Aber Graz ist anders.

Durchsucht man die Seiten der gängigen Immobilienvermittler, fällt sofort auf, dass Inserate wie dieses kein Einzelfall sind: „Erster Monat Mietzins-frei!“, „Gratis Klimaticket inklusive!“, „Graz-Gutschein im Wert von 300 Euro geschenkt“. Mit solchen Mietzuckerln bewerben verschiedene Immo-Firmen ihre Mietwohnungen in Graz.

(profil.at)  |  Stand:
seit September 2025 Trainee bei profil.

