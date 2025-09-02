Kanzler-Company: Schallenberg gründet Firma, Nehammer löst seine auf

Zuerst den Staat lenken, dann ein eigenes Unternehmen: Ex-Kanzler Sebastian Kurz steht mit seiner vielfältigen Geschäftstätigkeit – vom israelischen Cybersecurity-Startup bis zur früheren Jausenstation in Salzburg – immer wieder im Zentrum des öffentlichen Interesses. Doch er ist beileibe nicht der einzige frühere Regierungschef aus den Reihen der ÖVP, der sich in jüngerer Vergangenheit aufgemacht hat, um in der Privatwirtschaft durchzustarten.

profil-Recherchen zufolge ist zuletzt der ehemalige Kanzler und Außenminister Alexander Schallenberg unter die Unternehmer gegangen. Anfang März 2025 schied Schallenberg aus seinem Regierungsamt. Vier Monate später, per Notariatsakt vom 3. Juli, gründete der jahrelange Spitzenpolitiker die Firma „ASC Strategy GmbH“. Der frühere Regierungschef und Minister ist Alleingesellschafter und Geschäftsführer des Unternehmens – geplante Geschäftstätigkeit laut Gesellschaftsvertrag: „Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation, Public Relations und die Verwaltung des eigenen Vermögens“.