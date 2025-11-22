Warum das „Billigstromgesetz“ die Energiewende bremsen könnte

Markus Winter öffnet die Tür und geht ins Innere des Windrades. Vor einem Display erklärt er, wie stark der Wind an diesem Freitag im November ist: 36 km/h, das entspricht einer Leistung von 7000 Kilowattstunden (kWh), so viel wie zwei Haushalte im Schnitt jährlich verbrauchen. Ein guter Tag für die Betreiber. Weniger gut wäre es für die Windkraft Simonsfeld AG und Konsorten, wenn der Wind noch stärker wehen würde, es zeitgleich sehr sonnig wäre und zur gleichen Zeit wenig Strom verbraucht wird. Denn dann könnten Netzbetreiber Photovoltaik- und Windkraftanlage abregeln. Diese sogenannte Spitzenkappung ist einer der zentralen Kritikpunkte der Windkraftbranche im aktuellen Gesetzesentwurf zum „Günstiger-Strom-Gesetz“, wie es die Regierung nennt.

Rund um Ernstbrunn betreibt die Windkraft Simonsfeld AG die meisten ihrer Anlagen. Abseits davon ist in der Region aber nicht viel los. Der Jakobsweg Weinviertel kreuzt die Gegend, es gibt ein Wolfsforschungszentrum, zwischen den Ortschaften prägen Äcker das Landschaftsbild. Mittendrin: die Windräder der Simonsfeld AG. Jenes, das wir besichtigen, gehört zu einem sieben Anlagen umfassenden Windpark, der Energie für rund 16.500 Haushalte pro Jahr erzeugt. Doch ein neues Gesetzesvorhaben, das die Bundesregierung am Dienstag im Ministerrat verabschiedet hat und in den kommenden Wochen mit einer der beiden Oppositionsparteien beschließen möchte, könnte die Finanzierung solcher Windparks künftig erheblich erschweren, klagen die betroffenen Unternehmen.

Markus Winter schlüpft in seinen Klettergurt und setzt einen Helm auf. Das ist Pflicht. Im Windrad herrschen ähnlich strenge Regeln wie auf einer Baustelle. Wer eine Leiter hochklettert, hängt sich mit dem Gurt ein. In den vergangenen Jahren haben sich hier, unweit des Firmensitzes der Windkraft Simonsfeld AG in Ernstbrunn, schon viele ein Bild gemacht. Die ehemalige Klimaschutzministerin Leonore Gewessler oder der damalige Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Jahr 2022 von unten. Andere schauten sich den Windpark von oben an, wie der AMS-Vorstand Johannes Kopf im Sommer 2023. Immer wieder seien die Besucherinnen und Besucher beeindruckt davon, wie viel Strom ein Windrad erzeugt: Die 143 Meter hohe Anlage produziere in einer Stunde so viel Energie, wie ein österreichischer Haushalt im ganzen Jahr verbraucht. So richtig gefruchtet haben die Firmenbesuche heimischer Spitzenpolitikerinnen und -politiker in der Vergangenheit aber nicht.

In der Theorie ist die Spitzenkappung also nachvollziehbar. Bei Windkraftanlagen darf diese Kappung maximal zwei Prozent der Jahresleistung ausmachen. Klingt wenig. „Für die Betreiber kann das den Jahresgewinn – je nach Größe des Windrads und Standorts – aber um bis zu 20 Prozent reduzieren“, sagt Winter. Das könne die Finanzierung für weitere Windkraftprojekte erschweren und den Ausbau der Windkraft verzögern – und dieser hinkt ohnehin hinterher, in allen westlichen Bundesländern steht bis heute kein einziges Windrad.

Netze für Spitzenlasten auszubauen, die über das Jahr gesehen in relativ wenigen Stunden anfallen, würde die Kosten für alle Verbraucher weiter in die Höhe treiben. Die Netzkosten sind bereits explodiert , allein von 2024 auf 2025 stiegen die Stromnetzentgelte österreichweit um 23 Prozent. Auch im kommenden Jahr werden sie in einigen Bundesländern kräftig ansteigen. Der Hauptgrund: Die Ausbaukosten steigen, während die transportierten Mengen nicht im selben Maß zunehmen; auch weil private Photovoltaikanlagen den Strombezug aus dem Netz reduzieren. Die Infrastruktur muss dennoch bezahlt werden – egal wie viel Strom durchfließt.

Mit der Spitzenkappung sollen kurzfristige Netzüberlastungen verhindert werden. Denn anders als etwa Gaskraftwerke liefern Windräder nicht konstant gleich viel Energie, sondern eben so viel, wie der Wind zum jeweiligen Zeitpunkt hergibt. Das Stromnetz ist aber nicht ausgelegt für solche Lastspitzen, die gepaart mit Photovoltaikanlagen zu bestimmten Zeiten sehr viel Strom liefern, zu anderen Zeiten so gut wie gar keinen – in einer windstillen Nacht zum Beispiel.

Wir steigen in einen Materialaufzug. Er wird uns 136 Meter innerhalb der Anlage nach oben bringen. Es ist eng, Winter bedient den Aufzug mit einem Totmannschalter. Bewegt er den Finger weg, würde der Lift stehen bleiben. Die Fahrt dauert lange. Schneckentempo. Genug Zeit, um darüber zu sprechen, warum die Branche mit dem neuen Gesetz – sollte es so beschlossen werden – so hart ins Gericht geht.

Es gehe vor allem darum, was die Politik sagt und was sie tatsächlich tut. Spitzenpolitiker aller Parteien – außer die Freiheitlichen – würden seit Jahren die Wichtigkeit des Ausbaus erneuerbarer Energie für günstigere Preise und weniger Abhängigkeit von Energieimporten beteuern. Allein im vergangenen Jahr flossen zehn Milliarden Euro für Öl, Gas und Kohle aus Österreich ab. Auch Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) sagte wenige Stunden nach dem Lokalaugenschein im „ZIB 2“-Interview: „Wir brauchen günstige, erneuerbare Energie. Das gelingt nur, indem wir das Angebot ausbauen.“ Dass mit dem Gesetzespaket wichtige Maßnahmen umfasst sind, darüber sind sich alle einig. Denn mit dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) sollen Energieversorger zur Weitergabe sinkender Strompreise verpflichtet werden, es sieht einen Sozialtarif für einkommensschwache Haushalte vor, eine abgestimmte Netzplanung, dynamische Stromtarife und vieles mehr. Allesamt Maßnahmen, für die die Regierung von vielen Seiten viel Lob einsteckt, das bestätigt auch Winter. Doch im Detail fürchtet die Branche, dass einige Passagen den Ausbau, aber auch den Betrieb bestehender Anlagen stark treffen werden. „Die Windkraft ist vor allem im Winter stark, wo wir alle viel Energie brauchen. Für die Wärmepumpen, bei den Heizungen und auch für die Industrie“, sagt Winter mit der Hand am Totmannschalter. Der Lift fährt gemütlich weiter. Hinzu kommt, dass Österreich in der kalten Jahreszeit Energieimporteur ist, die heimische Wasserkraft hat ihre stärksten Monate tendenziell eher im Frühjahr, die Sonnenkraft zwischen April und Oktober. Dennoch, vor allem im Winter, wenn der Wind aus Sicht der Betreiber besonders günstig weht, könnten Spitzenlasten – aus Vorsicht, die Netze nicht zu überlasten – gekappt werden. Der Strom, der dann etwa in Niederösterreich nicht erzeugt wird, muss anderswo herkommen. Entweder mithilfe der Produktion in teureren Gaskraftwerken oder über Stromimporte. Zum Thema Spitzenkappung heißt es aus dem Wirtschaftsministerium: „Besonders relevant ist das bei PV-Anlagen, weil diese oft im Niederspannungsnetz einspeisen und dort den Ausbau bestimmen“, sagt ein Sprecher zu profil. Bei Windkraft könne sie hingegen „in geringerem Ausmaß ausgestaltet werden“ als bei PV-Anlagen. Dennoch ungerechtfertigt, meinen Windkraftbetreiber. Denn sie haben den Netzanschluss auch in der Vergangenheit selbst bezahlt und kalkulieren so ihre Projekte. Mit den neuen Regeln würden Kraftwerksbetreiber das Netz zweimal zahlen müssen – einmal den Netzanschluss und dann die laufende Netznutzung. Das würde fixe Lieferverträge mit Unternehmen um diesen Faktor verteuern, meinen Branchenvertreter. Im Maschinenraum Nach etwa zehn Minuten endet die Fahrt mit dem Materiallift. Wir befinden uns mittlerweile in rund 136 Meter Höhe. Weiter geht es über mehrere Leitern hinauf in den Technikraum. Fast 200 Tonnen Stahl sind hier verbaut: Generator, Hauptwelle, Getriebe, ein mechanisches Bremssystem und viele weitere Komponenten befinden sich auf knapp 140 Meter Höhe. Einmal pro Jahr findet von hier aus eine Abseilübung der Techniker statt. Für diesen Job muss man mehr als schwindelfrei sein. Winter steht im Technikraum und erklärt: „Wenn das Getriebe aus irgendwelchen Gründen nicht rundläuft, fahren unsere Techniker da mit dem filigransten Werkzeug (Endoskop) hinein, suchen und lösen das Problem.“ In diesem Fall: speziell ausgebildete Elektrotechniker, die am Getriebe schrauben können, selbst wenn der Wind am Gehäuse rüttelt. An diesem Freitag im November bläst der Wind zwar „nur“ mit knapp 40 km/h, es fühlt es sich dennoch an wie leichte Turbulenzen in einem Flugzeug. Durch eine Luke geht es weiter nach oben auf die Plattform, ins Freie.

Als Winter ganz oben auf dem Windrad ankommt, fixiert er den Gurt mit zwei Haken an der Plattform. Er schaut stolz auf die umliegenden Anlagen des Windparks. „Beeindruckend, oder?“ Laut der Datenbank des Umweltbundesamts haben derzeit mehr als 200 solche Windräder eine positive Umweltverträglichkeitsprüfung hinter sich. Es geht um Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1200 Megawatt – das entspreche der Versorgung von 925.000 Haushalten oder dem Strombedarf Vorarlbergs. Die Zeit, die vergeht, bis diese Windräder dann wirklich stehen, ist weniger beeindruckend. „Unser Negativrekord liegt bei 20 Jahren, die zwischen Projektstart und Umsetzung vergangen sind“, so Winter. Fast jedes Vorhaben werde heute beeinsprucht. „Wenn ein Projektgegner behauptet, er habe einen Seeadler dreimal fliegen sehen, muss der Projektwerber das Gebiet 18 Monate lang untersuchen, ob wirklich ein Seeadler vorbeifliegt. Allein das verzögert das Projekt bereits um eineinhalb Jahre“, sagt der Technikchef. Hier oben möchte man dem künftig gegenwirken. In Österreich seien bereits einige Windräder mit speziellen High-Speed-Kameras genehmigt, die mithilfe vorher eingespeister Aufnahmen bestimmte Vogelarten erkennen – „innerhalb von wenigen Sekunden können die Rotorblätter dann zum Stehen gebracht werden“, erklärt Winter, der ein solches System ein Jahr im Testbetrieb hatte. 500.000 bis 600.000 Euro koste das bei neuen Projekten. Man merkt, dass die Geduld von Projektwerbern langsam, aber sicher strapaziert ist. „Wir bräuchten das auch gesetzlich festgeschrieben, dass ab einem gewissen Zeitpunkt der untersuchte Ist-Zustand der Flora und Fauna eingefroren wird, bis dahin können alle Beschwerden eingereicht werden. Aber irgendwann muss Schluss sein“, sagt Winter. Weitere Konflikte mit Projektgegnern scheinen damit vorprogrammiert.

Ein letzter Rundblick, nur nicht nach unten schauen. Aus 143 Meter Höhe sehen die Fahrzeuge am Fuße des Windrades aus wie Matchbox-Autos. Dann geht es wieder hinunter. Über die Luke und eine kurze Leiter steigen wir in den Maschinenraum und von dort über weitere Leitern wieder hinunter zum Materiallift. Wer soll den Ausbau bezahlen? Das zweite große Thema, das Winter und seine Branchenkollegen beschäftigt, sind die Netzentgelte. Der aktuelle Entwurf sieht vor, die Netzanschlussgebühren – die einmalig bei der Errichtung der Anlage anfallen – um etwa 25 Prozent anzuheben. Nach außen hin hadert die Branche damit. Im Hintergrund meinen einige aber, dass man hier durchaus ansetzen kann und auch soll. Denn diese Kosten seien kalkulierbar, anders als die laufenden Netzkosten. Die Regulierungsbehörde E-Control soll das Pouvoir bekommen, diese für die Betreiber künftig jährlich neu festzulegen. Mit diesen Spielregeln seien Kredite bei Banken kaum noch möglich, moniert die Branche. Und wenn, dann nur mit mehr Eigenkapital. Das aber würde die Gesamtkosten eines Projektes erhöhen und weitere Projekte finanziell erschweren.

Das sind sehr sichere Investitionen, vergleichbar mit dem Bau von Straßen oder Bahnstrecken, es würde durchaus Sinn machen, dass Private, Pensionskassen, Banken und dergleichen in einen solchen Ausbau investieren könnten. Bernhard Kasberger (Wifo) über den Vorschlag eines Infrastrukturfonds für den Netzausbau