Operation Drohnenschwarm: Was will Moskau erreichen?

Insgesamt drangen in den frühen Morgenstunden des 10. September mehr als 20 russische Drohnen teils weit in den polnischen Luftraum ein. Es war nicht das erste Mal, dass russische Flugobjekte den Luftraum eines NATO-Mitglieds verletzten, seit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine meldeten Polen und die baltischen Staaten immer wieder solche Fälle. Doch das Ausmaß – rund 20 Drohnen gleichzeitig – sowie die in Polen zurückgelegte Strecke – bis zu 500 Kilometer – sind neu. Und es war das erste Mal, dass Polen und seine NATO-Bündnispartner russische Drohnen abschossen.

Mittwochfrüh, Alarmfall in Polen. Gerade erst hat Russland den Westen der Ukraine mit den schlimmsten Drohnenangriffen seit Kriegsbeginn überzogen. Plötzlich entdecken die polnische Luftwaffe und deren NATO-Verbündete auf ihren Radarschirmen fremde Flugobjekte im polnischen Luftraum. Polnische F-16-Kampfjets und niederländische F-35-Tarnkappenjäger steigen auf – und holen zunächst drei Drohnen vom Himmel.

In der Eskalation mit Russland ist der Vorfall eine Zäsur. Er passt zur Strategie des Kremls, der immer wieder austestet, wie weit er gehen kann – und wie Europa auf seine Nadelstiche reagiert.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges habe sich Polen nicht mehr so nahe an einem offenen Konflikt befunden, sagte Premier Donald Tusk am Mittwoch – und berief Artikel 4 des NATO-Vertrages ein, mit dem die Bündnispartner zu Beratungen zusammengerufen werden.

„Russland versucht schrittweise, die Eskalationsspirale voranzutreiben“, sagt auch Hannes Meißner von der Forschungsgruppe Osteuropa an der Uni Wien. Der Fall sollte die NATO wachrütteln, denn er zeige, dass „wir uns eben nicht in Richtung Frieden bewegen, sondern die große Gefahr eines direkten Konflikts noch immer besteht“. Ukraine im „Fegefeuer“ Die russischen Drohnen, so viel ist klar, sind eine offene Drohung an Europa: Moskau ist bereit, den Krieg über die Grenze in die EU zu tragen – und schreckt nicht vor einer Konfrontation mit der NATO zurück. Von seinen Maximalforderungen ist Russlands Präsident keinen Zentimeter abgerückt. Wladimir Putin verlangt die faktische Kapitulation Kyivs und den Abzug der ukrainischen Truppen aus dem gesamten Donbas – auch aus Gebieten, die Russland noch nicht einmal erobert hat.

Als Kriegsursache sieht Putin die Präsenz der NATO in Osteuropa. Mit der jüngsten Eskalation riskiert er allerdings, dass diese weiter hochgefahren wird. Nach der Verletzung des polnischen Luftraums ist ein Ausbau der NATO-Verteidigungsfähigkeiten an der östlichen Grenze der EU wahrscheinlicher geworden. Im Gespräch sind auch eine Ausweitung der NATO-Luftverteidigung auf den ukrainischen Luftraum, wie Kyiv sie seit Langem fordert, sowie neue Strafmaßnahmen der EU und der USA gegen Moskau. Die Lehre aus dem Fall sollte sein, dass halbherziges Handeln nicht zum Erfolg führt, sagt Oberst Markus Reisner vom Österreichischen Bundesheer. Sollte sich der Westen dazu entscheiden, die Ukraine mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen, sei es sehr wohl möglich, dass Putins Bluff auffliegt und Russland nachgibt. „Oder wir sind dazu nicht bereit, dann muss die Ukraine auf einen Teil ihrer Gebiete verzichten.“ Den Graubereich zwischen diesen beiden Positionen bezeichnet Reisner als „Fegefeuer“ und „unerträglich“.