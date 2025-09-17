Peter Magyar steht auf einer Bühne und hält die ungarische Flagge hoch
Ungarn

Duell im Dorf

Der politische Senkrechtstarter Péter Magyar wird Viktor Orbán gefährlich. Nun macht er dem Premier auch noch einen Symbolort seiner Macht streitig.
Von Gregor Mayer
17.09.25

Der sonst so ruhige 500-Seelen-Ort Kötcse im hügeligen Süden des Plattensees war am vergangenen Sonntag alles andere als beschaulich. Rund 2000 Menschen aus dem ganzen Land waren dem Ruf von Ungarns neuem Polit-Star Péter Magyar gefolgt. Auf dem Hauptplatz, der hier Heldenplatz (Hösök tere) heißt, wollten sie seiner Botschaft lauschen: Viktor Orbán muss abgewählt und das Land den Bürgern zurückgegeben werden.

Gregor Mayer

