Neuer Laufzeitfonds der Raiffeisen KAG - Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II

Das Portfolio des Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II besteht aus 100 % Unternehmensanleihen, rund 70 % Emittenten guter Bonität und rund 30 % Emittenten geringerer Bonität.

Laufzeitfonds sind eine spezielle Form von Anleihenfonds und bieten die Möglichkeit, mit einem klar definierten Investmenthorizont in festverzinsliche Wertpapiere zu investieren. Am Ende der Laufzeit wird der Fonds aufgelöst und das Fondsvermögen an die Investor:innen zurückgezahlt. Eine Rückzahlung von 100,- Euro oder mehr wird angestrebt. Dies ist allerdings nicht garantiert, so dass auch Kapitalverluste möglich sind.

Wie Laufzeitfonds funktionieren und warum sie gerade jetzt eine attraktive Option sein könnten

Typische Eigenschaften von Laufzeitfonds:

Breite Streuung des Fondsvermögens über Unternehmensanleihen unterschiedlicher Emittenten, Länder und Branchen

Definiertes Laufzeitende ➡️ planbarer Investmenthorizont

Rücklösung der Fondsanteile vor Laufzeitende kann ebenfalls zu Verlusten führen

Wie funktionieren Laufzeitfonds?

Während der Zeichnungsfrist können Anleger:innen investieren. Das gesammelte Geld wird zum Fondsstart in Wertpapiere veranlagt.

Während des Investmentzeitraums werden Erträge realisiert und Wertpapiere gehandelt.

Zum Laufzeitende wird das gesamte Fondsvermögen ausbezahlt.

Für Käufe und Verkäufe während der Laufzeit werden neben Kauf- / Verkaufspesen zusätzliche Fondskosten verrechnet.

Im Rahmen der Anlagestrategie des Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II kann ab einem Monat vor Laufzeitende überwiegend in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert werden.

Wie kann man Laufzeitfonds zeichnen (Kauf vor Fondsstart)?

Laufzeitfonds können während der Zeichnungsfrist gezeichnet werden – bei Ihrer:m Betreuer:in oder online, z. B. über das Online-Banking-Portal von Raiffeisen (ELBA).

Festverzinsliche Wertpapiere – die Basis unserer Laufzeitfonds

Die Laufzeitfonds der Raiffeisen KAG investieren in festverzinsliche Unternehmensanleihen unterschiedlicher Bonität. Der Großteil wird auf Emittenten mit guter bis sehr guter Bonität verteilt, ein kleinerer Teil in Hochzinsanleihen.