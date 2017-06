Fußball-WM 2018 in Russland: Spielplan, Stadien, Fakten

Die wichtigsten Vorab-Infos zur Fußball-WM 2018 in Russland.

Vom 14. Juni (Eröffnungsspiel) bis zum 15. Juli (Finale) 2018 findet in Russland die 21. Fußball-Weltmeisterschaft statt. Es wird vorerst die letzte WM mit 32 Teilnehmern sein - für die WM 2022 in Katar wird das Kontingent bekanntlich auf 48 Mannschaften aufgestockt.

Gespielt wird in den Städten Moskau, Sankt Petersburg, Jekaterinburg, Kaliningrad, Kasan, Nischni Nowgorod, Rostow am Don, Samara, Saransk, Sotschi und Wolgograd. Einen Überblick über die derzeitigen Stände in den WM-Qualifikationen der einzelnen Konföderationen finden Sie hier: http://de.fifa.com/worldcup/preliminaries/index.html