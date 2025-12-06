INTERVIEW MIT STEIRISCHEM LANDESHAUPTMANN MARIO KUNASEK: KUNASEK (FPÖ)
© APA/ERWIN SCHERIAU

FPÖ Graz

Spesen-Ermittlungen vor Abschluss: Wird Landeshauptmann Kunasek angeklagt?

Hätte dem steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) die mutmaßliche Untreue in seiner Partei auffallen müssen?
Max Miller
Von Max Miller
06.12.25

Alexis Pascuttini hat in der Grazer Spesenaffäre schon viel erlebt. Mit 16 Jahren hatte er sich, begeistert vom damaligen Parteichef Heinz-Christian Strache, der FPÖ angeschlossen, mit 25 wurde er blauer Klubchef im Grazer Gemeinderat. Doch in der Affäre um verschwundene Parteigelder gab Pascuttini nicht klein bei, drängte auf Aufklärung – und wurde aus der FPÖ geschmissen. 

Und doch wird der selbst ernannte Aufdecker am 9. Dezember etwas tun, das er in den seit mehr als fünf Jahren laufenden Ermittlungen noch nicht getan hat: Pascuttini will sich verantwortlich zeigen. Und zwar dafür, als Mitglied der Stadtparteileitung die Finanzen nicht genau genug geprüft zu haben. 

STEIERMARK-WAHL: FPÖ-WAHLFEIER / KUNASEK, KICKL
© APA/HANS KLAUS TECHT

STEIERMARK-WAHL: FPÖ-WAHLFEIER / KUNASEK, KICKL

Damit könnte er seinen einstigen Landesparteiobmann Mario Kunasek, den ersten freiheitlichen Landeshauptmann der Steiermark und den wohl mächtigsten Blauen nach Herbert Kickl, möglicherweise bedeutend belasten.

(profil.at)  |  Stand:
ist seit Mai 2023 Innenpolitik-Redakteur bei profil. Schaut aufs große Ganze, kritzelt gerne und mag Grafiken. War zuvor bei der „Kleinen Zeitung“.

Mehr von Max Miller

