Vom Coronavirusbringer 5G zum Krisenretter 3G

Die Impfbereitschaft scheint jedenfalls mit der Zeit zu steigen: In einer profil-Umfrage vom Jänner 2021 waren noch etwa 50 Prozent impfbereit, inzwischen liest man von 60 bis 70 Prozent In meinem direkten Umfeld liegt die Impfbereitschaft glücklicherweise nahe bei 100%. Sobald am 19. Mai die Lokale in Österreich wieder öffnen, das Testen im Büro Pflicht wird und weitere vergnügliche Aktivitäten wie der Freibadbesuch an die 3G-Regel geknüpft sein werden, wird die Bereitschaft wohl auch bei bisherigen Zweiflern steigen.

Testen allein ist keine langfristige Lösung. Wissenschaftliche Daten beweisen auch, dass die Impfung das weitaus geringere Übel im Vergleich zur Krankheit ist: Die Impfempfehlung ist inzwischen sogar bei schwangeren Frauen angekommen, die Zulassung für Kinder soll bald folgen.