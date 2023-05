Wie die SPÖ ins Chaos stürzte – und wie sie da wieder rauskommt

Der Sieger der Basisherzen, Andreas Babler, machte da schon Party im gesteckt vollen Lokal „USUS am Wasser“ ; an der Neuen Donau in Wien. Aus den Lautsprechern schallte Rap-Musik. Zuvor hatte sich auch Babler auf der kleinen Bühne zum Gewinner erklärt, immer noch in Kampfstimmung: „Aus dem Nichts heraus, ohne Apparat haben wir diesen Erfolg geschafft. Das Ergebnis könnte sogar anders aussehen, wenn noch etwas länger Zeit gewesen wäre.“

Klarheit herrschte Montagabend einzig über die Verliererin: Pamela Rendi-Wagner. Wer nun eigentlich gewonnen hat, war weniger deutlich. Der Sieger nach Punkten, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, trat um 19 Uhr in der roten Parteizentrale in Eisenstadt vor die Kameras und erklärte die Mitgliederbefragung der SPÖ für entschieden: „Ich hoffe, dass dieses Ergebnis in den Gremien seinen Niederschlag findet.“ Dann ging es samt Entourage weiter ins nahe Landhaus – zur Siegesfeier.

Vergiftete Atmosphäre in den Gremien

Dass viele Genossen derzeit vor allem Gegner sind, zeigte sich in den Sitzungen der Gremien am Dienstag. Eine derart vergiftete Atmosphäre habe sie noch nie erlebt, berichtete eine Genossin danach geschockt. Nach der Niederlage ihrer Kandidatin, Pamela Rendi-Wagner, waren die Wiener flugs ins Babler-Lager gewechselt. Noch in der Nacht von Montag auf Dienstag hatten Vertreter der Wiener SPÖ in langen Telefonaten versucht, andere Bundesländer davon zu überzeugen, eine Stichwahl unter den Mitgliedern abzuhalten. Hans Peter Doskozils Unterstützer drängten hingegen darauf, dass ihr – und nur ihr – Kandidat beim Parteitag in Linz antreten sollte. Im Präsidium prallten dann die beiden Positionen unversöhnlich aufeinander. Die Debatte eskalierte gleich nach Sitzungsbeginn. Zwischendurch drohte Doskozil gar damit, seine Kandidatur zurückzuziehen. Eine Einigung gelang nicht. Im nächsten Gremium, dem Vorstand, wurde weiter gestritten – und dann über die zwei Varianten Stichwahl oder Kampfabstimmung abgestimmt. Das Ergebnis fiel denkbar knapp aus: 25 zu 22 für eine Kampfabstimmung am Parteitag in Linz. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig nahm das Ergebnis zur Kenntnis.

Ludwig ist neben Rendi-Wagner der zweite Verlierer der vergangenen Woche. Selbst in seiner eigenen Landespartei verstehen nicht alle, warum er so lange an der glücklosen Vorsitzenden festhielt. Aus dem lange schwelenden Konflikt zwischen Ludwig und Doskozil wurde in den Wochen vor der Mitgliederbefragung eine persönliche Fehde. Ludwig spielte in Parteisitzungen auf Doskozils Stimmprobleme an. Der Burgenländer hinterfragte in Interviews das Gewicht, das dem Bürgermeister in der Partei zugeschrieben wird. Ludwig wiederum führte launig aus, dass Wien mehr SPÖ-Wähler als das Burgenland Einwohner hat. Eine erstaunliche Entfremdung. „Alles Gute, lieber Dosko“ hatte Ludwig Doskozil „seinem guten Freund“ noch vor drei Jahren zum 50er gratuliert.