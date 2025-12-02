Das Cover des Innenpolitik-Podcasts „Zur Frage der Nation“ von Profil.
Babler in der Krise: Was an den Ablösegerüchten dran ist

Aktuelle Umfragen lösen in der SPÖ Existenzängste aus. Nur die wenigsten trauen Parteichef Andreas Babler eine Trendwende zu. Stattdessen wünschen sich einige die Rückkehr von Ex-Kanzler Christian Kern. Wie viel ist dran an diesen Gerüchten?
Von Gernot Bauer, Julian Kern und Clemens Neuhold
02.12.25

Gernot Bauer

Gernot Bauer

ist seit 1998 Innenpolitik-Redakteur im profil und seit 2025 Leiter des Innenpolitik-Ressorts. Co-Autor der ersten unautorisierten Biografie von FPÖ-Obmann Herbert Kickl.

Julian Kern

Julian Kern

ist seit März 2024 im Online-Ressort bei profil und Teil des faktiv-Teams. War zuvor im Wirtschaftsressort der „Wiener Zeitung“.

Clemens Neuhold

Clemens Neuhold

ist seit 2015 Allrounder in der profil-Innenpolitik. Davor „Wiener Zeitung“, Migrantenmagazin biber, Kurier-Wirtschaft. Leidenschaftliches Interesse am Einwanderungsland Österreich.

