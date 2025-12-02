Babler in der Krise: Was an den Ablösegerüchten dran ist

SPÖ-Parteichef in Bedrängnis

Hoffnungsträger, Multi-Minister, Buhmann: Die Babler-Story

Mehrere Schock-Umfragen lösen in der SPÖ Existenzängste aus. Parteichef Andreas Babler traut kaum noch jemand eine echte Trendwende zu. Wie kam es soweit? Und was ist wirklich dran an Gerüchten über eine Ablöse durch Kern oder Marterbauer?