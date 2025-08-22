Die unendliche Benko-Geschichte (René Benko Staffel 2, Folge 6)
Die erste Anklage gegen René Benko ist rechtskräftig. Der gefallene Immobilienmogul muss vorerst in Untersuchungshaft bleiben. Und der erste große Prozess gegen Benko selbst startet im Oktober. Wie es in der Signa-Saga weitergeht.
Mit Marina Delcheva und Stefan Melichar.
Produktion: Franziska Schwarz
Sprecher: Louis Nostitz
Der profil-Podcast bei Apple Podcasts, bei Spotify und allen weiteren Plattformen.
Für profil war René Benko immer ein großes Thema – die Recherchen zum Nachlesen.