Nach Mahrer-Rücktritt: Warum die Causa für die ÖVP nicht vorbei ist
Nach Harald Mahrers Rücktritt als WKO-Präsident gerät die ÖVP weiter unter Druck. Welche Maßnahmen die neue Kammerchefin Martha Schultz nun setzen muss, warum sich die Causa Wöginger neu entfachen könnte und wie all das die Regierungsarbeit belastet.
Von Gernot Bauer und Julian Kern
Gernot Bauer
ist seit 1998 Innenpolitik-Redakteur im profil und seit 2025 Leiter des Innenpolitik-Ressorts. Co-Autor der ersten unautorisierten Biografie von FPÖ-Obmann Herbert Kickl.
Julian Kern
ist seit März 2024 im Online-Ressort bei profil und Teil des faktiv-Teams. War zuvor im Wirtschaftsressort der „Wiener Zeitung“.