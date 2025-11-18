© profil.at Das Cover des Innenpolitik-Podcasts „Zur Frage der Nation“ von Profil. Bild anzeigen © profil.at Das Cover des Innenpolitik-Podcasts „Zur Frage der Nation“ von Profil.

Nach Mahrer-Rücktritt: Warum die Causa für die ÖVP nicht vorbei ist

Nach Harald Mahrers Rücktritt als WKO-Präsident gerät die ÖVP weiter unter Druck. Welche Maßnahmen die neue Kammerchefin Martha Schultz nun setzen muss, warum sich die Causa Wöginger neu entfachen könnte und wie all das die Regierungsarbeit belastet.