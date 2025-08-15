Trümmerhaufen im Abverkauf (René Benko Staffel 2, Folge 5)
Die Signa liegt in Trümmern – Scheichs, Staatsfonds und Milliardäre greifen nach den Resten. Alles wird zu Geld gemacht. Aber was hat das bisher gebracht? Was wird noch erwartet? Und warum für die Steuerzahler mehr übrig bleiben könnte, als gedacht.
Mit Marina Delcheva und Julian Kern.
Produktion: Matthias Hofer, Franziska Schwarz
Sprecher: Louis Nostitz
